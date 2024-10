Si bien se alzaron varias voces desde que se conoció que Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán le pusieron punto final a su historia de amor, una de las declaraciones que más llamó la atención fue la de la mamá del político, Lucila Fernández Llanos.

La señora fue aborada por el cronista de A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por América, y fue contundente con sus dichos: “Me sorprendió la noticia. Mi hijo no está bien, los periodistas lo unico que quieren es destruirlo. ¿Por qué lo condenan? No hay pruebas”, lanzó.

“Ella no puso el punto final. Saquen sus propias conclusiones”, agregó, deslizando que fue Moritán (que tiene a Ana con la modelo) quien decidió no continuar con la relación.

Foto: Captura (América)

Por otro lado, Lucila confirmó que llamó a Carolina en medio del escándalo: “Le mande un gran abrazo, un beso y le deseé lo mejor. Que piense en los hijos”, expresó. Asimismo, reveló que la famosa frase que dio a conocer Yanina Latorre al asegurar que Carolina le dejó en claro que iba a ‘destrozar a Roberto’, existió: “Es verdad, tengo todo grabado”.

“Yo la quiero (a Pampita), pero es muy dura. Mi hijo no necesita que le suelten la mano, ella debería darle una mano. Elige el silencio para destruirlo. Debería hablar para que no pase todo esto. Me da pena los chicos”, cerró la entrevistada, sin filtro.

SE SUPO CÓMO ENTRÓ PAMPITA AL INSTAGRAM DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN Y QUÉ DESCUBRIÓ AQUEL FAMOSO 20 DE SEPTIEMBRE

Luego de que Carolina “Pampita” Ardohain hiciera un contundente anuncio en las redes y dejara en claro que su separación de Roberto García Moritán fue el pasado 20 de septiembre, surgieron un montón de especulaciones sobre los motivos que habrían desencadenado el fin de esta historia de amor.

Sin embargo, en El Diario de Mariana (el programa que conduce Mariana Fabbiani por América) dejaron atrás las dudas y sorprendieron con una fuerte información al aire: “Como lo que decía ayer Juan Echegoyen en Mitre Live, Pampita vio abierta una computadora en su casa con el Instagram de Roberto abierto”, comenzó diciendo Santiago Sposato.

“¿Y qué hizo? Se puso a revisar los primeros chats que vio. En esos chats, habría visto conversaciones con señoritas que no lo dejaban bien parado”, agregó, deslizando que la modelo se habría enterado de las infidelidades de su marido y padre de su hija Anita, de esta manera.

Pampita volvió al país (Foto: Movilpress).

Por último, tras escucharlo, Mauricio D’Alessandro cerró: “Te puedo contar lo que yo sé. Pampita se zambulló sobre la computadora de García Moritán, probó tres millones de claves hasta que la encontró. Ahí se metió en el Instagram y vio conversaciones privadas”.