Jimena La Torre, la astróloga de Ciudad Magazine, analizó la relación de Pampita y su exmarido, el ministro Roberto García Moritán.

Tras días de mucha turbulencia, la especialista consultó a los astros sobre los detalles del vínculo de 5 años que los dos tuvieron, y que dio como fruto a su amada Anita (3).

Pampita, Anita y Roberto García Moritán.

“El otro día les comentaba que no todos los Capricornios son iguales, diciéndoles que Pampita es del 17 y que Moritán es del 18 (de enero). Fíjense la diferencia de lo que sería una estrella a ser un eclipse”, comenzó la astróloga su análisis.

Y siguió, enfocándose en Moritán: “Una persona que oculta, ¿no? Y donde no sabemos hacia dónde va el camino. Bueno, esta carta es, para los que no saben tarot, es una de las más oscuras”.

Por otro lado, señaló que la carta referente a Pampita “es una de las más brillantes del tarot”.

QUÉ DICEN LAS CARTAS SOBRE LA FECHA DE CASAMIENTO DE PAMPITA Y ROBERTO GARCÍA MORITÁN

Pampita y Roberto García Moritán contrajeron matrimonio el 22 de noviembre de 2019, apenas unos meses después de comenzar su historia de amor. “Para nosotros el 22 en el tarot es el local. El 11 es la justicia (por noviembre) y el año 2019 da 3, ¿sí?”, aseguró Jimena.

“Yo siempre decía que iba a recomponer el tema Pampita en su vida cuando tuviera una hija mujer. O sea, que está marcado acá”, agregó.

CÓMO AFECTÓ EL ECLIPSE DE LUNA EN LIBRA LA RELACIÓN ENTRE PAMPITA Y ROBERTO GARCÍA MORITÁN: UN FENÓMENO QUE SE REPITIÓ EN DOS MOMENTOS CLAVES

“El día del casamiento, no lo van a poder creer, pero estaba la luna. Luna en Libra”, indicó con sorpresa Jimena, recordando que ayer también fue la Luna en Libra. “Separación definitiva. El 18, eclipse, luna llena. Él es del 18 (de enero). Ahí estalló todo”.

Y por otro lado, quiero mostrarles que esto va a ser una guerra bastante difícil a nivel económico, porque acá tenemos Capricornio mujer, Capricornio varón. Es a nivel económico bastante complejo, pero obviamente acá tenemos una mujer triunfadora, contra un señor tranquilo.

Así que, bueno, Pampi a full, siempre poniéndole duda. Lo que sí quiero comentarles, que una vez tuve la oportunidad de sacarle una carta a uno de los ex de Pampita, no voy a decir a quién, y salió una carta que está dentro de estas, por lo cual, no sé si ahora aparecen los ex ahí como a querer que la estrella vuelva a brillar.