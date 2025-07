Aries : Tomar decisiones en soledad no es buena idea hoy: apoyarte en otros te ayuda a evitar errores. El trabajo es clave, pero hacelo en equipo y buscá una actividad que te saque del modo automático. Disfrutás de cada momento de lograr acomodar tu vida con amor verdadero.

Tauro : Una situación sentimental puede acelerarse, pero no te conviene engancharte si no lo sentís real. Esta semana te sacás de encima personas o vínculos que ya no suman y te sentís más liviano. Materializás las bases que faltan en tu vida para sonreír mejor.