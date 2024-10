Luego de que Carolina “Pampita” Ardohain hiciera un contundente anuncio en las redes y dejara en claro que su separación de Roberto García Moritán fue el pasado 20 de septiembre, surgieron un montón de especulaciones sobre los motivos que habrían desencadenado el fin de esta historia de amor.

Sin embargo, en El Diario de Mariana (el programa que conduce Mariana Fabbiani por América) dejaron atrás las dudas y sorprendieron con una fuerte información al aire: “Como lo que decía ayer Juan Echegoyen en Mitre Live, Pampita vio abierta una computadora en su casa con el Instagram de Roberto abierto”, comenzó diciendo Santiago Sposato.

“¿Y qué hizo? Se puso a revisar los primeros chats que vio. En esos chats, habría visto conversaciones con señoritas que no lo dejaban bien parado”, agregó, deslizando que la modelo se habría enterado de las infidelidades de su marido y padre de su hija Anita, de esta manera.

Por último, tras escucharlo, Mauricio D’Alessandro cerró: “Te puedo contar lo que yo sé. Pampita se zambulló sobre la computadora de García Moritán, probó tres millones de claves hasta que la encontró. Ahí se metió en el Instagram y vio conversaciones privadas”.

EL PEDIDO DE PAMPITA A SU ABOGADO PARA SU DIVORCIO DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN

A pocos días de que Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán oficializaran su separación, en LAM dieron a conocer algunos polémicos detalles de lo que sería el comienzo de esta nueva etapa en la vida de los padres de Anita.

“Bueno, finalmente llega el capítulo del divorcio”, adelantó Ángel de Brito. Fue entonces que Pepe Ochoa amplió la información: “El 26 de septiembre, luego de una discusión con Roberto García Moritán sobre la separación, Pampita se apersona a un estudio muy importante de abogados, no es Fernando Burlando, y dice, ‘quiero empezar con el divorcio’”.

“Me dicen que el mismo 26 de septiembre, Moritán se fue de la casa y Pampita llegó al estudio de abogados que la representan, obviamente, no voy a decir el nombre. Ella llegó furiosa, muy enojada, no triste. Fue al mediodía y se retiró a las 5 de la tarde”, agregó.

Además, dio a conocer detalles sobre la ruptura del político con su exesposa, con quien tiene a sus hijos Delfina y Santino: “Ahí, ella se encargó ese 26 de septiembre de cerrar todo el tema del divorcio. Lo que me comentaron es que estuvo mucho tiempo reunida por el tema de si existía o no la figura de lo que se llama el prenupcial, que en realidad tiene otro nombre, que es convenio prematrimonial, régimen de separación de bienes que se adjuntan. Me cuentan textualmente desde adentro, que Pampita les dijo a los abogados, ‘no quiero que me pase lo mismo que a Milagros Brito’”.

Por último, Yanina Latorre cerró: “Milagros, para separarse de Moritán, le tuvo que pagar mucha guita en efectivo, si no él no se separaba. Con eso, él compró las partecitas de los restaurantes que tuvo, que se fundió en todos, que terminó con juicios laborales y lo último que le quedaba lo vendió para casarse con Pampita”.