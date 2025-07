La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 14 hasta el 18 de julio del 2025.

LUNES

Aries: Con la luna en Piscis organizás un reciclado del hogar y la pareja desde una sensibilidad renovada. Te dejás guiar por tu intuición para reconectar con lo esencial. Es un buen momento para sanar vínculos que parecían rotos. Los festejos de amor son a largo plazo.

Tauro: Recomponés el amor con justicia a favor; la luna en Piscis te da empatía para comprender al otro. Te abrís a sanar desde el corazón, sin rigidez. Una charla sincera puede abrir una puerta que dabas por cerrada. Unís los opuestos a tu favor.

Géminis: Día de salidas con el amor e intercambios de palabras dulces gracias a la luna en Piscis. Tu creatividad verbal florece en vínculos afectivos. Podés convertir una idea romántica en una propuesta real. Organizás un viaje con tu pareja.

Cáncer: Un amigo te necesita, salís en su socorro con la luna en Piscis activando tu empatía. Te conectás con la compasión y ofrecés ayuda sincera a quien más lo necesita. En el amor mejorás las relaciones con afecto hacia el necesitado.

Leo: La luna en Piscis estimula tus ganas de cuidar, sanar y ayudar a personas sensibles o vulnerables. Tu carisma hoy se expresa desde un costado más espiritual. Te sentís más amado, Alguien se siente contenido gracias a tu generosidad.

Virgo: La luna en Piscis, tu signo opuesto, estimula tu bienestar emocional y te conecta con lo sutil. Te dejás llevar por la intuición y soltás el exceso de control. Una actitud más flexible mejora todos tus vínculos. Un arco iris se abre en tu horizonte.

Libra: Descubrís un secreto que tenías guardado gracias a la introspección que trae la luna en Piscis. Cambiás y mejorás en el amor desde una entrega más profunda. Alguien se siente contenido gracias a tu generosidad. Sos el número uno del amor.

Escorpio: Excelente día para terminar con lo que no sirve; la luna en Piscis te ayuda a soltar con amor. Todas las personas que se te crucen hoy tienen un mensaje emocional. La conexión espiritual en pareja se potencia si abrís el corazón. Organizás un festejo.

Sagitario: La luna en Piscis te inspira a armar un viaje en pareja con motivaciones emocionales y espirituales. Explorás el amor con una mirada más sensible y artística. Te das cuenta de que compartir sueños fortalece la unión. Descubrís lugares impensados.

Capricornio: Día para dejar de razonar tanto y entregarte al amor; la luna en Piscis te invita a confiar más en lo emocional. Evitá malinterpretaciones siendo claro desde la empatía. Una propuesta inesperada te obliga a abrir tu sensibilidad. Te ocupás de los hermanos o socios.

Acuario: Das vuelta todo al descubrir que tus emociones también tienen la respuesta; la luna en Piscis te sensibiliza. Conectás con una nueva forma de amar más espiritual y libre. Lo invisible empieza a tener sentido cuando lo nombrás. Dejás atrás lo que no va y comenzás el amor ideal.

Piscis: Hoy es tu día con la luna en tu signo; organizás planes a futuro con tu pareja desde lo más profundo del alma. Tu corazón guía el rumbo de las decisiones afectivas. Tu intuición está en su punto más alto: hacé caso a lo que sentís. Te comprometés con tu amor.

MARTES

Aries: Tomar decisiones en soledad no es buena idea hoy: apoyarte en otros te ayuda a evitar errores. El trabajo es clave, pero hacelo en equipo y buscá una actividad que te saque del modo automático. Disfrutás de cada momento de lograr acomodar tu vida con amor verdadero.

Tauro: Una situación sentimental puede acelerarse, pero no te conviene engancharte si no lo sentís real. Esta semana te sacás de encima personas o vínculos que ya no suman y te sentís más liviano. Materializás las bases que faltan en tu vida para sonreír mejor.

Géminis: Tu mente está clara y tus ideas son elegidas para liderar. Estás en condiciones de rendir pruebas, hablar con lógica y armar alianzas firmes si todo queda bien definido desde el principio. Impulso para creer, brillar y destacarte; tus ideas son elegidas para dirigir.

Cáncer: No pongas toda tu energía emocional en manos de otros. Retraete un poco, reafirmá tu autoestima y volvé a elegir con claridad desde tu lugar. El amor suma, pero no es esencial. Podés seguir generando magia y alegría con quienes más lo necesitan.

Leo: El trabajo grupal y el deporte o el movimiento físico son aliados para sacar lo mejor de vos. No podés con todo solo, apoyate en quienes te rodean. Todo se encamina si sabés escuchar. Brillás siendo el apoyo de los seres queridos; todo se encamina en la empresa.

Virgo: Un vínculo afectivo puede acelerarse más de lo esperado: mantené los pies sobre la tierra. Liberarte de cargas viejas laborales o personales será clave para avanzar liviano. Tu familia te apoya y surgen novedades laborales que antes descartaste.

Libra: Se arman buenas asociaciones si hablás claro y ponés límites sanos desde el inicio. Mezclar el placer con los negocios puede salir bien si sos justo con vos y con los demás. Tenés posibilidad de armar buenos planes; se mezcla el placer con el dinero.

Escorpio: Tu poder personal se fortalece cuando dejás de depender de lo que otros sientan por vos. Esta semana no tolerás interrupciones ni interferencias: vas por tus objetivos con firmeza. Mejor que nadie te moleste; serás firme y alcanzarás tus deseos.

Sagitario: Carta de la suerte: El trabajo es clave, pero la pasión también: buscá algo que te haga bien al cuerpo y al alma. Te llegan propuestas que pueden potenciar tu energía afectiva y motivarte de nuevo. Surgen propuestas para avanzar y gozar de mejor suerte en el amor.

Capricornio: Es probable que alguien quiera acercarse sentimentalmente y vos sientas que va demasiado rápido. Reencontrarte con alguien del pasado o con una idea postergada puede devolverte claridad. Concretás ideas no realizadas y te reencontrás con esa persona real.

Acuario: Incluso si estás más hacia adentro, desde ahí obtenés respuestas importantes. Las sociedades o contratos nuevos deben surgir desde la verdad: no dejes nada suelto. Aunque estés en tu lugar de retiro, encontrás una gran sabiduría.

Piscis: Es clave que separes fantasía de realidad y tomes decisiones desde la tierra firme. Avanzás cuando creés en vos y no necesitás que el otro te confirme lo que valés. Una gran energía te invade para triunfar; avanzás por sobre todo.

MIÉRCOLES

ARIES: Con la luna en tu signo estarás enfocado en tus pensamientos y decisiones y vas solo a donde tu corazón sea valorado y se te sepa valorar. Tu iniciativa será clave para destrabar situaciones que venían demoradas. Sí o sí es un día para amar.

Tauro: Te destacás profesionalmente y llegarás a estar cerca de alguien de poder que te dará mucho estímulo. Las oportunidades aparecen cuando defendés con firmeza tus ideas. Alcanzás liderazgo.

Géminis: Tu capacidad de versatilidad te da la opción de estar en varios espacios a la vez y en todos salir airoso con la luna en Aries. Tu energía será contagiosa y sumará en cada grupo donde te muevas. Mandás mensajes y recibís respuestas positivas.

Cáncer: El trabajo lo harás solo con gente que amás y sabés que puede comprometerse en serio. Hoy valorás más que nunca la lealtad emocional y laboral. Terminás conversaciones pendientes.

Leo: Recibís muchos llamados del amor, deberás contestar todos y cada uno de ellos; te animás a mejorar en tu vida afectiva con luna en Aries. Una decisión emocional importante te hará recuperar tu eje. Te deshacés de lo que no te hace sentir bien.

Virgo: Recordarás a figuras masculinas de la familia que te ayudarán a recuperar tu tranquilidad personal. Ese recuerdo activa una fuerza interior que te impulsa a avanzar. Lográs lo que tanto deseabas lograr.

Libra: Estarás con un encanto especial y único. Esta luna en Aries además te acompañará para cerrar etapas del amor que no fueron. Tu poder de seducción se alinea con tu claridad emocional. El amor está del otro lado, apoyate en él.

Escorpio: En el trabajo se presentan situaciones difíciles que es mejor evitar y dejar para la semana siguiente. El descanso mental será clave para tomar mejores decisiones después. Tratá de enfocarte en recuperar tu energía.

Sagitario: Bajás la exigencia laboral; es preferible menos pero con tranquilidad que mucho sin disfrutarlo. Al encontrar equilibrio, reaparecen las ganas de compartir en pareja. Tu pareja te presenta una buena propuesta y la aceptarás fácilmente.

Capricornio: La pasión que esperás se presenta para finalizar el día con una recompensa que haga que tu corazón se sienta feliz. Permitirte sentir sin tantas barreras te conecta con una versión más liviana de vos. Tendrás mejoras en tu vida afectiva.

Acuario: Si te surge un viaje corto, aceptalo; todo lo que hagas que te ayude a moverte renovará tu energía. Lo inesperado hoy puede ser el comienzo de una nueva motivación. Abrís tu alma y tu vida a una nueva filosofía diferente.

Piscis: Laboralmente tendrás todo para que te aprueben, pero es mejor descansar. Con la luna en Aries, tu cuerpo te pide pausa aunque el entorno te impulse. Aunque pasó tu mejor tiempo, acompañás a brillar a los demás.

JUEVES

Aries: Con la luna menguante en tu signo es un día para amar; aparecen muchas propuestas de cambios de vida con tu pareja, tu socio o quien esté disponible. Hoy cerrás una etapa emocional que te permite abrirte a nuevas formas de vincularte. Pasión para el romance.

Tauro: Es un día para amar gracias a la luna menguante, que te ayuda a vivir tu deseo con pasión. Tu cuerpo también te habla: escuchá tus necesidades reales antes de complacer a los demás. Equilibrio para el amor.Géminis: La luna menguante te impulsa a comunicarte con claridad y demostrar lo que podés ofrecer con tus palabras. Una conversación puede convertirse en el inicio de una relación más profunda. Llevás el amor como estandarte.

Cáncer: Con la llegada de la luna menguante cerrás capítulos de amores que no funcionaron y soltar situaciones incómodas. Estás más preparado para dejar el pasado atrás y confiar en lo nuevo que llega. Se abren nuevas historias de amor.

Leo: La luna menguante en signo amigo te aporta pasión, deseo y coraje para empezar lo que postergabas. Tu magnetismo está en alza: usalo para generar vínculos que te enciendan de verdad. Te animás a romper las barreras.

Virgo: La luna menguante te ayuda a conectar con el deseo real y reordenar proyectos desde lo afectivo. Lo importante es empezar, aunque no todo esté bajo control. Como actúes, te dará éxito afectivo.

Libra: La luna en tu signo opuesto te da la chance de lograr acuerdos donde antes solo había conflicto. Soltar la rigidez te permite encontrar nuevas formas de vincularte. La intensidad en el amor está fuerte.

Escorpio: Con luna menguante en Aries sabés con claridad qué vínculos o emociones debés soltar. Hoy comienza un proceso de renacimiento emocional que se dará en pasos firmes. Conectás con lo que necesitabas.

Sagitario: La luna menguante en Aries te ayuda a salir de situaciones familiares que drenaban tu energía. Volvés a centrarte en vos, priorizando tu bienestar emocional por sobre todo. Te centrás y te protegés de energías negativas.

Capricornio: Con luna menguante en Aries, un día algo incómodo puede mostrarte con crudeza qué no va más en tu rutina. Aceptar lo que ya no funciona es el primer paso para construir algo nuevo. Equilibrio y armonía.

Acuario: Día positivo para trabajo y amor: la luna menguante en Aries te empuja a decir lo que querés sin rodeos. Los vínculos que se abren hoy traen novedades que alimentan tu entusiasmo. Abrís puertas y das lugar a impulsos positivos.

Piscis: Necesitás decidir desde el corazón. Confiá en tu intuición, pero también fijate qué te da paz. Los amores se presentan por todas partes; solo hay que mirar más allá.

VIERNES

Aries: La luna en Tauro ayuda a hacer buenos intercambios y estimula las compras. Te conectás con el placer de lo simple y aprendés a disfrutar de los logros alcanzados. Ordenás el dinero que tenés guardado y te animás a desafíos e inversiones.

Tauro: La luna en tu signo hace posible que seduzcas a todos con tu encanto artístico. Tu presencia inspira confianza y eso genera nuevas propuestas laborales o afectivas. Tenés la mira puesta en destacarte en la acción y la voluntad, el trabajo se acelera y mejora.

Géminis: Se activa la comunicación en el amor y en el trabajo con la luna en Tauro. Escuchás mejor lo que los demás sienten y eso te vuelve más persuasivo. Mejora tu éxito profesional, te permitís gustos muy buenos.

Cáncer: La luna en Tauro da nuevas ideas para invertir con un grupo de trabajo. Aparecen personas claves que colaboran en un proyecto que parecía estancado. Tendrás premios en la profesión, te encontrás en primer lugar y recibís noticias positivas.

Leo: Con la luna en Tauro se activa el trabajo. Aparecen propuestas que se habían dejado atrás. Recuperás la estabilidad que necesitabas para avanzar con seguridad. Decidís trabajar en un proyecto productivo que venías pensando hace tiempo; hablás con quien sea necesario.

Virgo: Resolvés todo lo pendiente con el trabajo. Recuperás el amor que no veías hace tiempo. Te reencontrás con el valor del compromiso y priorizás lo que te hace bien. Te sentís equilibrado y con justicia a favor en tu trabajo; hay noticias legales.

Libra: Con la luna en Tauro aparecen propuestas afectivas y personales que en otro momento dejaste pasar. Tu deseo de estabilidad emocional se vuelve más fuerte y claro. Decidís cambiar la forma de mantener la estructura que te sostiene.

Escorpio: La actitud positiva en el amor aumenta gracias a la luna en Tauro, que te genera gran atracción. Lográs que te reconozcan como alguien confiable, sensual y profundo. Disfrutás con quienes amás tu energía. Conquistás a una persona y lográs un sí.

Sagitario: La luna en Tauro activa tus planes laborales con éxito. Lográs amar y dar todo por quien realmente amás. Tu entrega sincera abre puertas que creías cerradas. Repartís a cada quien lo suyo.

Capricornio: La energía de la luna en Tauro te activa a conquistar un trabajo y un amor deseado, recibís respuestas positivas. Tu constancia es premiada con resultados concretos y alentadores. Reconstruís un plan laboral con éxito; hay correspondencia para tu vida.

Acuario: Con la luna en Tauro es indispensable que organices un viaje a futuro. Mejorás tus expectativas laborales y profesionales. También necesitás bajar a tierra tus ideas para que puedan concretarse. Invertís en el trabajo para un proyecto.

Piscis: La luna en Tauro te ayudará a mejorar el trabajo con todos los de tu equipo laboral. Valorás el tiempo de calidad con quienes realmente te aportan. Hoy estarás encerrado en tu propia luz; no la querés compartir con cualquiera.