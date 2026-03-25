Lee tu horóscopo diario del 25 de marzo de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Con la Luna creciente es tiempo de avanzar y comenzar a ver resultados concretos en el trabajo junto a tu familia o personas cercanas que te apoyan. La energía del momento te impulsa a crecer con seguridad, confiando en las decisiones que tomaste recientemente.

Tauro : Se solucionan temas de dinero con mayor tranquilidad y logras ordenar cuestiones económicas que venían generando preocupación. El amor requiere dedicación y presencia, mientras que la familia comparte noticias muy positivas que levantan el ánimo.

Géminis : Evalúan opciones y se enfocan en lo que realmente los entusiasma dentro de sus proyectos personales o laborales. La Luna creciente ayuda a decidir con claridad el camino a seguir y a dejar de lado aquello que ya no motiva. Es un tiempo favorable para comprometerse con lo que verdaderamente desean construir.

Cáncer : Apoyan un proyecto junto a una persona que toma decisiones laborales importantes y que confía en su capacidad. Esa alianza les trae beneficios y crecimiento, permitiéndoles avanzar con mayor seguridad. El trabajo en equipo se vuelve clave para alcanzar metas que parecían lejanas.

Leo : Aparecen oportunidades laborales para trabajar en equipo y compartir responsabilidades con personas que valoran su liderazgo. Analizan bien las opciones antes de decidir y eligen lo que más los entusiasma. La Luna creciente los impulsa a tomar decisiones valientes que mejoran su situación profesional.

Virgo : Surgen posibilidades de acuerdos y tratos que los posicionan mejor dentro de su ámbito laboral o económico. Conocen personas que ayudan a impulsar sus proyectos y aportan nuevas ideas para avanzar. Es un momento favorable para negociar y construir alianzas positivas.

Libra : Ven crecer proyectos profesionales dentro de la familia o en actividades que comparten con personas cercanas. La Luna creciente favorece el reconocimiento y permite ver resultados de esfuerzos pasados. El apoyo afectivo se convierte en una base sólida para avanzar.

Escorpio : Se comprometen más con el trabajo y encuentran un espacio donde sentirse seguros y valorados. La estabilidad comienza a tomar forma lentamente, pero con bases firmes. La Luna creciente los invita a confiar en su intuición para tomar decisiones importantes.

Sagitario : Ordenan cuentas y hacen el balance económico necesario para planificar mejor los próximos pasos. La Luna creciente impulsa avances que les devuelven tranquilidad y claridad sobre lo que deben priorizar. Tomar decisiones prudentes hoy abrirá oportunidades futuras.

Capricornio : Hay proyectos en movimiento y varias ideas dando vueltas, pero es mejor esperar el momento justo para actuar con mayor seguridad. Este tiempo pide calma, reflexión y planificación antes de avanzar definitivamente. La paciencia será clave para lograr resultados duraderos.

Acuario : Comparten con hermanos, socios o familia logros laborales importantes que generan entusiasmo y nuevas metas. Se animan a iniciar un plan nuevo aunque implique desafíos o cambios en su rutina. La Luna creciente favorece el crecimiento de lo que ya comenzaron.