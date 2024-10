En medio de la escandalosa separación de Pampita y Roberto García Moritán, el padre de los hijos de ella, Benjamín Vicuña, dio su opinión al respecto en diálogo con Ángel de Brito en LAM.

El conductor le preguntó a Benjamín sobre su dulce dedicatoria a Pampita cuando ganó un premio en los Martín Fierro 2023, lo que habría ocasionado tensión entre la conductora y Roberto, con quien aún estaba en pareja.

Benjamín habló sobre la separación de Pampita y Roberto en LAM.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar; me dio mis hijos y me dio un amor”, había dicho el actor chileno en la gala, frase a la que volvió a referirse en su ida y vuelta con Ángel.

¿QUÉ DIJO BENJAMÍN VICUÑA SOBRE LA DULCE DEDICATORIA A PAMPITA EN LOS MARTÍN FIERRO 2023?

Benjamín Vicuña rememoró en LAM cuando, según Ángel de Brito, cometió un “furcio” al hablar de Pampita como la mujer de su vida.

“A partir de ese Martín Fierro, en el que hiciste ese furcio, se tejió un montón de novela alrededor de esto. ¿Qué te pasa a vos cuando lo escuchás y lo ves?”, le preguntó Ángel a Benjamín con respecto a la separación de su ex y Roberto García Moritán.

Benjamín rememoró su "furcio" en los Martín Fierro 2023.

“Es un tema delicado, me cuesta despegarme de una situación que sé por experiencia propia, todos los que vivimos una separación sabemos lo que es la intimidad, que ya es un montón. A eso sumarle el ruido exterior, el runrún, lo mediático, lo que dejan de decir. Somos una familia y no tengo un rol más que acompañar en la crianza de mis hijos, ser un buen equipo. Todo el resto es algo que no me corresponde”, sentenció el actor, con firmeza.