Finalmente, Benjamín Vicuña opinó sin filtro sobre la separación de Pampita, la madre de sus tres hijos mayores, y Roberto García Moritán, exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

“Es ineludible que te pregunte por todo lo que está pasando con Pampita, es una de las mamás de tus hijos. ¿Qué te pasa a vos cuando lo escuchás?”, le preguntó Ángel de Brito a Benjamín durante un móvil para LAM.

Pampita y Roberto se separaron en medio de un escándalo.

“Es un tema delicado, me cuesta despegarme de una situación que conozco, por experiencia propia. Todos los que vivimos una separación sabemos que es algo que, ya en la intimidad, es un montón. A todo eso hay que sumarle el ruido exterior, lo mediático, lo que se dice o no”, respondió Vicuña, incómodo.

BENJAMÍN VICUÑA APOYA A PAMPITA EN SU MAL MOMENTO

Benjamín Vicuña aclaró cuál será su rol en pleno conflicto entre Pampita y Roberto García Moritán.

“Somos una familia, es la mamá de mis hijos, no tengo un rol más que acompañar desde la crianza de ellos y ser un buen equipo. Todo el resto es algo que no me corresponde. Sigo con mi vida, mi trabajo, mi novia, que estoy muy feliz. Trato de acotarlo y enviar la mejor de las ondas para que los protagonistas puedan superar esto de la mejor manera”, sentenció.