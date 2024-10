En medio de las repercusiones que despertó su renuncia a su cargo como Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires (decisión que tomó tras su escandalosa separación de Carolina “Pampita” Adorhain , con quien tiene a su hija Ana), Alejandro Castelo intentó tener la palabra del ex de la modelo para LAM.

Sin embargo, Moritán se mostró esquivo a responder las preguntas del notero: “Prefiero cuidar a mi familia porque se están zarpando ustedes. No tengo nada que decir. No voy a hablar nunca, jamás con vos, te lo digo para que no vengas y pierdas el tiempo”, se excusó, visiblemente incómodo.

La escena se volvió viral en las redes, motivo por el cual, el expolítico decidió repostear en Instagram Stories el momento que vivió en la vía pública cuando lo fueron a buscar con la cámara encendida y responder con ironía: “¿Enojado?”, escribió en su posteo con un emoji de una carita riéndose con una gota de sudor, y arrobando al ciclo de De Brito.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@robergmoritan)

DIFUNDIERON UNA FOTO DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN TRAS SU RENUNCIA AL MINISTERIO PORTEÑO

A su escandalosa y mediática separación de Carolina “Pampita” Arodhain (con quien tiene a su hija Ana), se le suma la renuncia que presentó Roberto García Moritán a su cargo como ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

Y en medio de las especulaciones que surgieron después de tomar esta rotunda decisión, Ángel de Brito mostró la primera foto de Roberto sentando en un sillón y mirando su celular: “Moritán, post renuncia, viendo las repercusiones”, se pudo ver sobre imagen que el conductor de LAM subió a Instagram Stories.

“Mi prioridad es el bienestar de mi familia. Por eso, decidí dar un paso al costado de mi rol como Ministro de Desarrollo Económico. Siempre creí en una política al servicio de la gente: priorizando y potenciando a las PyMEs, emprendedores y a todos los que generan valor en la Ciudad de Buenos Aires”, había dicho el político en la publicación que difundió en las redes.