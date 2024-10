Pese a que intenta mantener su escandalosa y mediática separación de Roberto García Moritán en el ámbito de lo privado, Carolina “Pampita” Ardohain rompió el silencio y sorprendió al hablar del padre de su hija Anita.

Luego de dejar en claro que se enteró de la renuncia de Moritán al ministerio porteño por la prensa, la modelo (que salía de Los 8 escalones, el programa que conduce Guido Kaczka por eltrece, donde ella ocupó su rol como jurado), contó cómo atraviesa este difícil momento: “Estoy tratando de estar bien por mi familia, porque tengo chicos que criar, ¿entienden? Tengo que estar en pie para criar a mis hijos”, le manifestó a la prensa, tal como se vio en LAM.

“No voy a contestar nada. Tengo que cuidar a mi familia y Roberto va a ser siempre mi familia, así que no voy a decir nada en ningún lado, nunca. Ni esta semana, ni más adelante, ni nunca”, agregó.

Por otro lado, Carolina reveló en quiénes se refugia por estas horas: “En mis hijos que son el motor de mi vida y que me dan fuerza para todo. Por suerte tengo toda esa fuente de amor y que todos los días me da ganas de vivir, de salir a trabajar, de mejorar, y de salir adelante”.

En cuanto a las denuncias que recaen sobre el político, la modelo sorprendió con su defensa: “Ojalá pidan disculpas a todos los que dijeron tantas mentiras esta semana. Pero bueno, eso en la tele no suele pasar. Ojalá como dedicaron tanto tiempo a decir estas cosas, cuando se sepa la verdad, le dediquen el mismo tiempo para aclararlas”

“Yo hace mucho que estoy en los medios, sé lo tremendo que es estar expuesto, y es una presión muy grande. Y bueno, no es fácil en la carrera en la que estés, no es fácil. Sé lo que es tenerlos a ustedes de enemigos, pero bueno, uno elige las profesiones porque les apasionan, les gustan. Y bueno, si estás expuesto, parecería que hay que bancársela, pero no siempre es fácil estar bajo tanta presión”, continuó. Y cerró, al borde de las lágrimas: “Tengo que estar bien. Así que eso estoy tratando de hacer, volviendo a la rutina del trabajo, conteniendo a mi familia”.

ROBERTO GARCÍA MORITÁN ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS RENUNCIAR AL MINISTERIO PORTEÑO

En medio de las especulaciones que surgieron después de presentar su renuncia a su cargo como ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires (y que llegó en pleno de su escandalosa y mediática separación de Carolina “Pampita” Ardohain, con quien tiene a su hija Ana) Roberto García Moritán rompió el silencio.

“Mi prioridad es el bienestar de mi familia. Por eso, decidí dar un paso al costado de mi rol como Ministro de Desarrollo Económico. Siempre creí en una política al servicio de la gente: priorizando y potenciando a las PyMEs, emprendedores y a todos los que generan valor en la Ciudad de Buenos Aires”, se pudo leer en el posteo que subió García Moritán a las redes.

“Muchas gracias a cada gastronómico, hotelero, comerciante y creativo; a todos los que invierten, producen y creen en el trabajo como motor de desarrollo”, agregó. Y cerró: “Fue un honor haber sido Ministro de la Ciudad”.

Asimismo, Roberto replicó la publicación que hizo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, después de que se conociera esta decisión: “Gracias @robergmoritan por tu gestión al frente del Ministerio de Desarrollo Económico. Lamento que des un paso al costado, pero entiendo que tu prioridad es proteger a tu familia”, expresó.

“Quedate tranquilo que, en la Ciudad, seguiremos trabajando con fimeza para impulsar el desarrollo del sector privado”, cerró, junto al comunicado de prensa (que García Moritán también plasmó en Instagram Stories) con el anuncio de la renuncia del político.