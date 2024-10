Pampita habló con Socios del Espectáculo en su regreso al país y explicó por qué decidió salir a mostrar sus chats privados con Roberto García Moritán el sábado pasado luego del comunicado que dio su ex.

“¿Los chats por qué los publicaste?”, le preguntó la prensa a la modelo, quien contestó contundente: “Ustedes ya me conocen, a mí me me gusta la verdad, siempre me ha importado mucho la verdad”.

“Y si es necesario tener que salir a mostrar la verdad y no queda otra porque me veo en esa situación, que no me gusta, pero tampoco voy a permitir que se digan cosas que son mentiras”, agregó tajante.

Pampita volvió al país (Foto: Movilpress).

“¿Vos estás tranquila? Se te ve así, como en otros momentos en los que has tenido situaciones parecidas”, le consultaron luego y ella cerró: “Trato de estar lo mejor posible para mi familia, para mis hijos”.

EL CRUCE DE ALEJANDRA MAGLIETTI CON GABRIEL CARTAÑÁ POR LA SEPARACIÓN DE PAMPITA Y MORITÁN

Alejandra Maglietti tuvo un fuerte cruce con Gabriel Cartañá por la separación de Pampita y Roberto García Moritán. “Todas fuimos Pampita alguna vez”, dijo la panelista.

“Decir que todas son Pampita es decir que todos somos tan estúpidos como Moritán”, le respondió el psicólogo y la modelo retrucó: “No, lo de estúpido lo dijiste vos, yo digo infieles como Moritán”.

