Fue un momento imperdible el que se vio este sábado en La Noche de Mirtha, luego de que Mirtha Legrand indagara a Benjamín Vicuña sobre su vida amorosa y la sorprendiera con su inesperada respuesta.

Así fue el ida y vuelta de Mirtha con Benjamín en el programa de eltrece:

Mirtha: -¿Cuántas veces te casaste?

Foto: Captura (eltrece)

Benjamín: -Aunque usted no lo crea, nunca me casé.

M: -¡¿Nunca te casaste?! ¿Nunca formalizaste?

B: -No, nunca formalicé. Lo mío es la convivencia, el amor.

M:-Pero has tenido como ocho…

B: -No, no. Tanto no, Mirtha. No me mate, por favor.

¡Qué momento!

Foto: Captura (eltrece)

LA INCÓMODA REACCIÓN DE BENJAMÍN VICUÑA CUANDO MIRTHA LEGRAND LE PREGUNTÓ POR LA SEPARACIÓN DE PAMPITA Y ROBERTO GARCÍA MORITÁN

La separación de Roberto García Moritán y Carolina “Pampita” Ardohain sigue siendo el tema del momento en los medios y las redes. Y lejos de pasar el tema por alto, Mirtha Legrand aprovechó la presencia de Benjamín Vicuña para consultarle por el presente sentimental de la modelo y el exministro de la Ciudad.

Así fue el incómodo ida y vuelta de Mirtha con Benjamín en La Noche de Mirtha, el programa que se transmite todos los sábados a la noche por eltrece:

Mirtha: -¿Qué pensás de la separación de Carolina? Estuve con ella la otra noche en la fiesta de Fundaleu. Primero que estaba preciosa y después es divertidísima, cómo baila, es una maravilla y qué bonita que es.

Foto: Captura (eltrece)

Benjamín: -No me meto mucho, los protagonistas son ellos.

M: -¿Pero fuiste a ver tus chicos?

B: -Están conmigo, por supuesto. O sea, siguen con su dinámica habitual. Esta es una dinámica mixta.

M: -Pero yo los vi a ellos (por Pampita y Moritán) no hace mucho en una reunión y estaban en muy buenas relaciones, al punto que ella estaba sentada en las rodillas de él. Eso no es común en una reunión, y tenían demostraciones de cariño. ¿Qué pasó después? No querés contar. En la carita te veo que no querés hablar del tema.

Foto: Captura (eltrece)

B: -No, no sólo quiero hablar de temas, sino que tampoco sé nada. Y si lo supiera, tampoco lo diría en un programa de televisión.

M: -Está bien. Carolina es muy amorosa.

B: -Es buena madre que, para mí, es lo más importante.

M: -Es buena madre, sí.