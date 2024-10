A poco más de un mes de la separación de Pampita y Roberto García Moritán, Pamela David se la jugó y opinó a fondo de la escandalosa ruptura.

Primero, en Desayuno Americano se refirieron a la versión de que la modelo estaría iniciando un romance con el polista Martín Pepa y reflexionaron sobre los duelos amorosos.

En ese punto de la conversación, la conductora de América expresó: “Fue sorpresivo que se haya separado. Fue sorpresivo (se supone) que la haya engañado”.

Con el nombre de Martín Pepa sobre la mesa, Pamela continuó: “El famoso ‘un clavo saca otro calvo’, ¿no es un ayudín? Es más divertido (el duelo) con un clavo que sin un clavo”.

Acto seguido, David se animó a afirmar que Pampita y el polista se están conociendo: “Nosotros nos ponemos todos solemnes y tenemos cuidado porque estamos al aire y estamos hablando de la vida de otras personas, pero fuera del aire nos preguntábamos cosas, porque ella no lo confirma en la nota, pero está confirmado: está conociendo a alguien”.

PAMELA DAVID CALIFICÓ A ROBERTO GARCÍA MORITÁN DE “IRRESPONSABLE EMOCIONAL”

Finalizado los cinco años de amor de Pampita y Roberto García Moritán, y luego de la dolorosa separación de la modelo de Benjamín Vicuña, Pamela David arremetió contra el político y empresario.

“Lo único que le habrá pedido Pampita, cuando lo conoció a Moritán, fue ‘este dolor no lo quiero volver a pasar’. Y justo vas a hacer esto que sabés que la lastima. Dejala. Ella dijo ‘la mentira, no más’”, expresó la conductora, empática con Carolina Ardohain.

Y concluyó, letal con Roberto García Moritán: “Ese dolor ella no lo quería volver a vivir y merecía respeto. Porque son contratos. Ya son grandes, el engaño no más. Tenés que ser más responsable. Tenés una responsabilidad emocional. No podés andar lastimando y no tener un vuelto”.

