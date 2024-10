A poco de que se difundiera una foto de Carolina “Pampita” Ardohain junto a Martín Pepa en el palco del Teatro Colón, lo que despertó fuertes rumores de acercamiento, en Socios del Espectáculo dieron a conocer el perfil secreto del hombre que habría conquistado el corazón de la modelo tras su separación de Roberto García Moritán.

“Martín nació en Intendente Alvear (La Pampa), por eso se decían que se conocían con Pampita. A mí me dicen que él viene de una familia humilde, laburante, simple. Lo que me da la sensación es que es una familia recontra querida dentro de este mundillo”, comenzó diciendo Paula Varela en vivo.

“Martín trabaja para James Packer, que es un mega multimillonario y tiene una de las fortunas más grandes de Australia y fue expareja de Maríah Carey. Este australiano millonario un día dijo ‘me copan los caballos’ y conoce a Martín, quien podríamos decir, que es su secretario privado”, agregó.

Y cerró: “En la tierra argentina es el ‘che pibe’, en el sentido que se vendió como un magnate millonario, que tiene campos y no es así. Me dijeron que Martín es muy simpático, típico argentino entrador y es muy mujeriego. Ya se sabe que es así, que es tiroteador. Está muy bien colocado en el status social. No es polista, pero obviamente le gustan los caballos”.

LA FOTO DE PAMPITA CON UN POLISTA QUE DESPERTÓ RUMORES DE ROMANCE, TRAS SU SEPARACIÓNDE MORITÁN

Luego de su escandalosa y mediática separación de Roberto García Moritán (con quien tiene a su hija, Ana), a Carolina “Pampita” Ardohain no se le conoció ningún candidato. Sin embargo, la revista Caras compartió una foto de la modelo junto a polista Martín Pepa que despertó fuertes rumores de acercamiento.

En la imagen se ve a la top mirando su celular en el palco del Teatro Colón, muy cerquita del deportista y rodeado de más personas, quienes fueron a ver Escalandrum presenta Piazzolla ´74, un concierto extraordinario en homenaje a Astor Piazzolla.

Según informó el medio, Pampita fue invitada especialmente por la reconocida figura, quien pagó un lugar privilegiado para poder presenciar el show musical junto a la conductora y un grupo reducido de amigos y familia, entre los que estaban el hermano de Martín, Juan Pepa, y Juana Schindler, hija de Teresa Jordan, la esposa de José Luis Manzano, exministro del Interior.