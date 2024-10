A poco más de la sorpresiva separación de Roberto García Moritán, Pampita habló sin vueltas de su presente sentimental, en medio de fuertes rumores de romance con el polista Martín Pepa.

Con la amabilidad que la caracteriza, la modelo dialogó con el notero de LAM y respondió si tiene ganas de volver a enamorarse.

“Yo tengo ganas de estar así, como estoy hoy, enfocada en mi familia, en mi trabajo… Y que me vengan cosas que me hagan bien”, dijo Carolina Ardohain.

“No voy a tener prejuicios, lo voy a disfrutar y no me va a importar tampoco lo que diga la gente porque no puedo estar viviendo mi vida para quedar bien”, aseguró la modelo y conductora.

Y agregó: “Peor es quedarme en mi casa y no poder ni siquiera salir a comer, o ni siquiera poder ir al teatro. No me quiero perder la vida pensando ‘uy, ¡qué van a decir!’. No pienso de esa manera, nunca lo he hecho y siempre he sido totalmente libre en mi vida y no puedo dejar de tomar mis decisiones”.

PAMPITA ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE EL RUMOR DE ROMANCE CON EL POLISTA MARTÍN PEPA

A un mes de la ruptura con Roberto García Moritán, Pampita fue vista en el Teatro Colón con Martín Pepa y enfrentó la versión amorosa en nota con Intrusos.

“Fuiste al Teatro Colón con Martín Pepa, un polista”, le comentó el notero de América.

Con una sonrisa y sin evadir el tema, la modelo contestó: “Fui con mucha gente”.

“¿Estás conociendo a alguien?”, le retrucó el cronista. “Tengo mucha gente amiga que me acompaña. Me parece perfecto que así sea. No tengo ningún prejuicio. Puedo salir a comer, ir al teatro, ir al cine. Puedo hacer todo lo que tenga ganas de hacer”, contestó Pampita, en medio de versiones de romance con Martín Pepa.

