La salud de Mirtha Legrand mantiene en vilo a su entorno y a sus seguidores. Mientras la conductora atraviesa una internación en el sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía, la producción de programa y el de su nieta decidió que Juana Viale continúe al frente tanto de los almuerzos como de las cenas en la pantalla de eltrece.

La información fue confirmada en el ciclo Puro Show, donde detallaron que la actriz seguirá conduciendo ambos envíos hasta que su abuela se recupere. “Juana va a seguir adelante de los almuerzos y las cenas del programa de Mirtha Legrand, esperando la recuperación de la reina”, señaló Matías Vázquez.

Mirtha Legrand y Juana Viale

Desde el Sanatorio Mater Dei, el periodista Wally informó que, como es habitual los lunes, miércoles y viernes, se espera la actualización oficial sobre el estado de salud de la diva. El parte médico suele difundirse después de las 11 de la mañana y es el único canal autorizado para comunicar novedades, ya que la familia prefiere mantener la privacidad.

CÓMO SIGUE MIRTHA LEGRAND: “ES UN DÍA A DÍA”

Según reveló Nancy Duré en le programa de eltrece, Mirtha Legrand habría pasado una buena noche y se encontraría de buen ánimo, aunque su evolución es monitoreada día a día. “Hoy con Mirtha es así, es un día a día”, remarcaron en el programa, y agregaron que la prioridad del entorno es llevar tranquilidad y resguardar la intimidad de la conductora.

El cuadro de neumopatía requiere cuidados constantes, especialmente por la edad de Mirtha, que tiene 99 años. Los médicos del Mater Dei siguen de cerca su evolución y la mantienen bajo estricta observación.

Foto: Instagram (@mirthalegrand)

Mientras tanto, el canal y su producción resolvió que Juana Viale continúe al frente de los dos programas: el clásico almuerzo de los domingos y la cena de los sábados. La decisión busca mantener la continuidad de los ciclos y, al mismo tiempo, llevarle tranquilidad a Mirtha, que sigue de cerca todo lo que ocurre.

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