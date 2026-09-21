El cuadro de neumopatía que aqueja a Mirtha Legrand está cediendo, luego de la internación del viernes, según se desprende del parte médico que emitió el Sanatorio Mater Dei de la ciudad de Buenos Aires.

“La señora Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado”, arrancó el esperanzador comunicado.

Luego precisó: “Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios”.

El parte médico de Mirtha Legrand del lunes 21 de septiembre de 2026.

A sus 99 años, la diva sigue batallando en la compañía de sus afectos. “Ha recibido la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecen el respeto y cariño transmitidos”, afirmó.

Cómo sigue el tratamiento de Mirtha Legrand.

“De no mediar cambios, el miércoles próximo emitiremos un nuevo parte médico”, cerró el texto firmado por Enrique Echagüe, director médico del sanatorio Mater Dei.