Tini Stoessel continúa con su gira Futttura y, mientras recorre distintos escenarios de Latinoamérica, también comparte momentos especiales con los hijos de Rodrigo De Paul. En las últimas horas, un video de los ensayos mostró a Francesca, la hija mayor del futbolista, bailando junto a la cantante.

La pequeña, de siete años, se sumó a la práctica y demostró que conoce las coreografías del show. El momento llamó la atención en redes sociales por la soltura de la nena y la complicidad que se pudo ver con Tini.

Francesca, la hija de Rodrigo De Paul, bailó junto a Tini Stoessel

En las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, Francesca aparece bailando a la par de Tini durante un ensayo de Futttura. La niña es fanática de la cantante y, después de acompañarla en distintos shows y prácticas, aprendió varios de los pasos de memoria.

Video: X

El video permitió ver a la hija de Rodrigo De Paul siguiendo la coreografía con entusiasmo y desenvolviéndose junto a la artista. La escena generó comentarios de los usuarios, que destacaron la participación de la pequeña en el ensayo.

La relación entre Tini y Francesca se desarrolla en el contexto de la pareja de la cantante con Rodrigo De Paul, quien en distintas ocasiones acompaña a la artista durante sus presentaciones junto a sus hijos.

Tini Stoessel continúa con su gira Futttura

Mientras tanto, Tini Stoessel sigue adelante con su gira Futttura, con presentaciones en diferentes países de Latinoamérica. Durante el fin de semana, la artista estuvo en Colombia y Ecuador, después de haber pasado por El Salvador y Panamá.

Rodrigo De Paul, que juega en el Inter Miami, viaja cuando puede para acompañar a su pareja en los shows junto a sus hijos. La cantante también comparte momentos con Francesca y Bautista, con quienes construyó un vínculo en el marco de su relación con el futbolista.

La presencia de los chicos en algunos de los momentos relacionados con la gira se convirtió en una de las escenas que sus seguidores observan con interés.

El vínculo de los hijos de Rodrigo De Paul con las parejas de sus padres

Francesca y Bautista son los hijos de Rodrigo De Paul y Camila Homs. La relación que mantienen con las parejas de sus padres también forma parte de la dinámica familiar que se muestra públicamente.

Además de su vínculo con Tini Stoessel, los chicos comparten momentos con José Sosa, pareja de Camila Homs. La convivencia con las nuevas parejas de sus padres se desarrolla en el marco de una familia ensamblada.

En el caso de Francesca, su participación en los ensayos de Futttura mostró un momento de cercanía con la cantante y su entusiasmo por la música y el baile.

Por el momento, Tini continúa con su gira y los videos de sus presentaciones y ensayos siguen generando repercusiones entre sus seguidores.