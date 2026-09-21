Sofía Kotler y su esposo, Guido Cardero, atraviesan uno de los momentos más felices de su vida: la pareja espera a su primer bebé. La periodista fue la encargada de compartir la noticia con sus seguidores a través de un emotivo posteo en Instagram.

Para anunciar la llegada del bebé, Sofía publicó un video en el que se puede ver una ecografía del embarazo sobre un fondo de flores y con las manos de los futuros papás y la mascota de la familia.

La imagen estuvo acompañada por una frase que dejó en claro la enorme emoción que atraviesa junto a su pareja: “16 años después, la primavera estalló en flores como nunca. Y trajo la más linda de todas”, escribió Kotler junto a emojis de flores y una mariposa.

Foto: Instagram (@sofiakotler) Por: Fabiana Lopez

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de felicitaciones de amigos, colegas y figuras del medio, que celebraron con la pareja esta nueva etapa.

Foto: Instagram (@sofiakotler)

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Foto: Instagram (@sofiakotler)

SOFÍA KOTLER Y GUIDO CARDERO ESPERAN A SU PRIMER HIJO

Con una imagen tan delicada como significativa, Sofía eligió contar públicamente que está embarazada de su primer hijo junto a Guido Cardero.

El video que compartió muestra la ecografía del bebé y representa el comienzo de una nueva etapa para la pareja, que lleva 16 años de historia, tal como destacó la propia periodista en su publicación.

“Y trajo la más linda de todas”, expresó Sofía, emocionada por la llegada de su bebé, en un anuncio que rápidamente despertó una ola de cariño en las redes sociales.

Así, después de 16 años juntos, Sofía Kotler y Guido Cardero se preparan para convertirse en padres por primera vez y celebran la llegada de un nuevo integrante a la familia.