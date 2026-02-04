El universo de Casi Ángeles volvió a revolucionarse este martes con una noticia que tocó el corazón de todos los fanáticos: Guadalupe Antón, la actriz que le dio vida a Alelí en las primeras temporadas de la serie, anunció que será mamá por primera vez.

A través de sus redes sociales, Guadalupe compartió imágenes de la ecografía y un mensaje cargado de emoción. “A los 29 años, como mi mamá. Un 11 de diciembre me enteré que venías en camino y me cambió la vida para siempre”, escribió, dejando en claro que este momento es único para ella y su familia.

La actriz también le dedicó unas palabras a su pareja, Mati Merniez, con quien transita este nuevo capítulo: “Párrafo aparte para el amor de mi vida, con el que nada de esto sería igual sin tenerlo al lado mío. Acompañando, sosteniendo, aprendiendo conmigo y caminando esta etapa paso a paso”.

El posteo de Guadalupe Antón anunciando su embarazo (Foto: Instagram @guadalupeantonok)

En su posteo, Guadalupe expresó lo que siente desde que supo que estaba embarazada: “Hay algo profundamente hermoso ocurriendo adentro mío, y lo siento desde el primer minuto que me enteré que estabas conmigo. Algo que no se puede explicar del todo, que se siente en el cuerpo, en el corazón y en cada pensamiento nuevo que aparece”.

LA EX CASI ÁNGELES GUADALUPE ANTÓN REVELÓ QUE SERÁ MAMÁ Y CONMOCIONÓ A SUS SEGUIDORES

La noticia no tardó en llegar a sus excompañeros de Casi Ángeles, que le dejaron mensajes llenos de cariño. Gastón Dalmau, quien interpretaba a Rama, el hermano mayor de Alelí en la ficción, le escribió: “Felicitaciones Guadi. Vas a ser una gran mamá”. También Nano, su hermano en la vida real y actor de la serie, le dedicó: “Te amo, todo va a ser increíble, me tiene manija”.

Guadalupe Antón fue parte de las dos primeras temporadas de Casi Ángeles y se ganó el cariño del público con su personaje de Alelí, la hermana menor de Rama. Hoy, la noticia de su embarazo generó una ola de mensajes de amor y felicitaciones de los seguidores, que siguen recordando la serie con nostalgia y alegría.

La actriz cerró su mensaje con una declaración para su pareja: “Y si hay algo que siempre supe, es que desde el primer momento que te vi supe que quería ser mamá con vos. Porque incluso antes de este embarazo, ya eras amor, cuidado y presencia y porque no tengo dudas de que sos y vas a ser el mejor padre del mundo”.

