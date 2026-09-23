La forma en que Fito Páez decidió referirse “al romance que nos armaron” con Sofía Gala Castiglione sorprendió a Mario Pergolini, quien no le creyó demasiado, y como no podía ser de otra manera Moria Casán dijo lo suyo.

Todo vino a cuento del “imaginario popular” de que se lleva bien con todas sus exparejas y sacó el tema solito: “Es como el romance que nos robaron con Sofía. ¿Viste? Que empezaron a hablar de eso... Pobre Sofi...“.

En la charla íntima en Otro Día Perdido, el artista defendió a la actriz: “Pobre Sofi, tuvo que salir a explicar. Estuvo bien. No la molesten”.

El posteo de Fito Páez por el cumpleaños de Sofía Gala que desató rumores (Foto: Instagram @fitopaezmusica)

Sin embargo, Pergolini aprovechó que es compinche de Fito desde sus comienzos para chicanearlo un poco al recordar el detonante de las versiones de affaire: “Se los veía muy seguido juntos”.

La pícara explicación de Fito sobre su amistad con Sofía Gala

“¡¿Qué tiene que ver?! Con un amigo también hago eso. ¿Porque tiene con... y tet... no lo puedo hacer?”, se escandalizó Fito con brillo en sus ojos.

Fito Páez y Sofía Gala Castiglione (Foto: Movilpress)

Aunque acto seguido alimentó la fantasía con una picante acotación: “Somos amigos. Después, puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos”.

Archivo de febrero: Fito Páez y Sofía Gala chaparon a la vista de todos sobre el escenario de Niceto. (Foto: Movilpress)

Qué dijo Moria Casán de las declaraciones de Fito Páez sobre Sofía Gala

“Fue algo maravilloso el reportaje que le hicieron a Páez en Otro Día Perdido. Estuvo hipnótico, un show de un nivel y que me quedé atrapada por la tele”, halagó la conductora de la Mañana con Moria.

Mirá lo que dijo la mamá de la actriz.

Y continuó con los enfáticos elogios: “Lo admiro profundamente y lo quiero muchísimo. Es un artista impresionante. Yo le digo poeta”.

Y casi sin decirlo, Moria Casán dejó en claro que Fito Páez es casi de la familia, más allá del rótulo a su relación con Sofía Gala Castiglione: “Él viene de una neumonía, que cada vez que va a España le agarra algo. Me contó que tuvieron que darle morfina para sacarle los dolores. Lo bancamos a Fito, lo queremos”.