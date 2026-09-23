La forma en que Fito Páez decidió referirse “al romance que nos armaron” con Sofía Gala Castiglione sorprendió a Mario Pergolini, quien no le creyó demasiado, y como no podía ser de otra manera Moria Casán dijo lo suyo.
Todo vino a cuento del “imaginario popular” de que se lleva bien con todas sus exparejas y sacó el tema solito: “Es como el romance que nos robaron con Sofía. ¿Viste? Que empezaron a hablar de eso... Pobre Sofi...“.
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En la charla íntima en Otro Día Perdido, el artista defendió a la actriz: “Pobre Sofi, tuvo que salir a explicar. Estuvo bien. No la molesten”.
Sin embargo, Pergolini aprovechó que es compinche de Fito desde sus comienzos para chicanearlo un poco al recordar el detonante de las versiones de affaire: “Se los veía muy seguido juntos”.
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La pícara explicación de Fito sobre su amistad con Sofía Gala
“¡¿Qué tiene que ver?! Con un amigo también hago eso. ¿Porque tiene con... y tet... no lo puedo hacer?”, se escandalizó Fito con brillo en sus ojos.
Aunque acto seguido alimentó la fantasía con una picante acotación: “Somos amigos. Después, puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos”.
Qué dijo Moria Casán de las declaraciones de Fito Páez sobre Sofía Gala
“Fue algo maravilloso el reportaje que le hicieron a Páez en Otro Día Perdido. Estuvo hipnótico, un show de un nivel y que me quedé atrapada por la tele”, halagó la conductora de la Mañana con Moria.
Y continuó con los enfáticos elogios: “Lo admiro profundamente y lo quiero muchísimo. Es un artista impresionante. Yo le digo poeta”.
Y casi sin decirlo, Moria Casán dejó en claro que Fito Páez es casi de la familia, más allá del rótulo a su relación con Sofía Gala Castiglione: “Él viene de una neumonía, que cada vez que va a España le agarra algo. Me contó que tuvieron que darle morfina para sacarle los dolores. Lo bancamos a Fito, lo queremos”.