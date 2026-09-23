Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, donde volvió a ser ingresada el viernes 18 de septiembre, y este mércoles 23 difundieron un nuevo comunicado en el que informaron acerca del cuadro de salud de la conductora.

Según el escrito, la Chiqui continúa evolucionando favorablemente de la neumopatía que motivó su nueva internación. Desde la institución señalaron que presenta una “buena evolución” y que su estado continúa mejorando día a día.

El comunicado del miércoles 23 de septiembre sobre la salud de Mirtha Legrand (Foto: Sanatorio Mater Dei).

La conductora permanecerá internada durante los próximos días para mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y la contención adecuados. Su familia y los profesionales médicos agradecieron las muestras de cariño y los saludos recibidos. Si no se producen cambios, el próximo parte médico será difundido el viernes.

JUANA VIALE CONDUCIRÁ LA NOCHE DE MIRTHA Y ALMORZANDO CON JUANA MIENTRAS SU ABUELA SE RECUPERA

La salud de Mirtha Legrand mantiene en vilo a su entorno y a sus seguidores. Mientras la conductora atraviesa una internación por un cuadro de neumopatía, la producción de programa y el de su nieta decidió que Juana Viale continúe al frente tanto de los almuerzos como de las cenas en la pantalla de eltrece.

La información fue confirmada en el ciclo Puro Show, donde detallaron que la actriz seguirá conduciendo ambos envíos hasta que su abuela se recupere. “Juana va a seguir adelante de los almuerzos y las cenas del programa de Mirtha Legrand, esperando la recuperación de la reina”, señaló Matías Vázquez.

Mirtha Legrand y Juana Viale

Según informó la prensa de eltrece a este sitio, Juana Viale estará al frente de todos los programas hasta que Mirtha Legrand esté en condiciones de retomar su ciclo, una vez que reciba el alta médica y los profesionales de la salud determinen que puede volver a la televisión.

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