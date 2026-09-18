Mirtha Legrand fue internada nuevamente este viernes en el Sanatorio Mater Dei menos de una semana de haber recibido el alta médica. Según informaron en TN, la familia tomó la decisión de trasladarla al centro médico luego de que comenzara a sentirse mal, pese a que por la mañana se encontraba bien.

La internación se produjo ante la sospecha de una posible recaída relacionada con el episodio de salud que la había afectado días atrás y por el que también debió ser hospitalizada. Frente a este cuadro, sus allegados optaron por que permanezca bajo estricta observación médica en el mismo sanatorio donde ya había sido atendida y donde, según destacaron, “la cuidan muy, pero muy bien”.

QUÉ SE SABE SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE MIRTHA LEGRAND

La misma Mirtha Legrand publicó en sus redes sociales el nuevo parte médico del sanatorio. En el mismo, expresaron: “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanaronio por presentar, un cuadro compatible con neumopatia. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamniento y los controles correspondientes”.

“Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha. De no mediar cambios daremos un nuevo parte el día lunes”, expresaron en el comunicado del centro de salud.

Parte médico de la salud de Mirtha Legrand de este viernes 18 de septiembre tras ser ingresada nuevamente al Mater Dei (Foto: captura de Instagram/@mirthalegrand).

En los últimos días, Mirtha Legrand había manifestado su entusiasmo por regresar a la televisión con su clásico programa. Sin embargo, su familia y los médicos le recomendaron priorizar el descanso y la recuperación, postergando cualquier actividad laboral hasta que esté completamente restablecida.

El equipo médico y sus allegados insisten en que la prioridad es que la “Chiqui” recupere el 100% de su salud antes de retomar sus compromisos profesionales.

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