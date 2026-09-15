Faltan 161 días para que Mirtha Legrand cumpla sus primeros 100 años de vida y Marcela Tinayre definió a su madre con una palabra, luego de que saliera con el alta médico por una bronquitis.

“Está muy bien, sigue recuperándose porque salió ayer (domingo). En la bronquitis lo que más te molesta es la tos, que además puede durar 15, 20 días”, arrancó Marcela.

Luego reafirmó que “se enferma por salidora” y admitió: “A los dos últimos eventos que fue me pidió que la acompañe, pero le dije que no, que con ese frío ni lo pensaba. Le dije que o salga tanto. Ya le habíamos dicho muchas veces eso, porque su debilidad, son los bronquios”.

Mirtha Legrand (Foto: Movilpress)

De hecho ironizó cuando indagaron si Mirtha se cuidaría más: “Tuvo el alta médico y salió el finde... Mamá es indomable”.

Por qué Marcela Tinayre no reemplaza a su mamá en La Noche de Mirtha

En cuanto al regreso de Mirtha a sus mesazas, Tinayre aclaró que “es muy pronto” para que vuelva este finde y recordó que “tiene una tos terrible”.

Marcela Tinayre (Foto: Movilpress)

Al final, Marcela Tinayre explicó por qué es Juana Viale y no ella el reemplazo natural de Mirtha Legrand en la pantalla de eltrece: “No me propusieron reemplazarla porque tienen algo contractual entre Juana y mamá. Creo que mamá la reemplazó a Juana cuando estaba de vacaciones. Así que nadie me lo iba a proponer. Salvo que no esté ninguna de las dos”.