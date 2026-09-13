Pese a que se especulaba que iba a pasar el fin de semana en su casa, Mirtha Legrand continúa bajo cuidado médico en el Sanatorio Mater Dei y este domingo la Diva de los almuerzos logró cumplir con su ritual del té de los domingos, aunque con ciertas condiciones,

En Infama, Oliver Quiroz contó desde la puerta del sanatorio qué le reveló una persona del círculo íntimo de La Chiqui. “Me cuenta alguien que la estuvo visitando en los últimos días, y me comenta que hoy el té se hacía, pero con la visita de un amigo casa una hora”, explicó el cronista.

El look de Mirtha Legrand para el sábado 4 de julio del 2026 para La Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece).

“Esto es, por ejemplo, que a las 16 entró una amiga, a las 17 otra, y así... Obviamente están cuidando un protocolo en el que entran con barbijo y una distancia porque Mirtha quiere mantener contacto con sus allegados, pero también marcan esta distancia porque la gente viene de afuera”, agregó Quiroz.

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CÓMO ES EL ESTADO DE SALUD DE MIRTHA LEGRAND A DOS SEMANAS DE SU INTERNACIÓN

Oliver aseguró que Mirtha no se queda quieta en sus días de internación. “Y la verdad que es una Mirtha activa. Ayer estuvo viendo el programa que condujo Juana Viale, así que está en todo, está en todo. Mandaba mensajitos como siempre, está muy atenta a todo lo que pasa con su entorno”, contó.

Santiago Sposato agregó una información que le llegó a través de otro amigo de la conductora. “En un momento de esta semana que terminó, ella planteó arreglarse, ir a un evento y volver al sanatorio”, relató, ante el asombro de Marcela Tauro.

Por: (Foto: captura de Telefé).

“Sí, planteó varias veces ir a la casa y volver”, dijo la conductora de Infama. “Me agregan que entre lunes o martes le estarían dando el alta a Mirtha. O sea, lunes o martes serían los días que Mirtha estaría ya retirándose del sanatorio”, cerró el cronista.

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