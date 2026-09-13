Cande Molfese atraviesa su embarazo con mucha emoción y comenzó a compartir con sus seguidores algunos momentos de esta nueva etapa. Esta vez, la actriz y conductora mostró uno de sus primeros antojos de embarazada y la misión que le encargó a su novio para poder cumplirlo.

“Habemus antojo”, escribió Cande antes de mostrar el pedido que le hizo por teléfono a su pareja. “Hola, amor. ¿Traés una medialuna? Una sí o sí con crema pastelera. Después te dejo vivir tu propia experiencia”, le indicó, dejando en claro cuál era el requisito indispensable.

EL ANTOJO DE CANDE MOLFESE QUE TERMINÓ EN UNA MISIÓN DE 25 KILÓMETROS

El pedido no resultó tan sencillo de conseguir. Después de recorrer varios lugares, su novio finalmente encontró las facturas y le avisó que estaba regresando: “Ahí compré, mi amor. Yendo. 25 kilómetros para cumplir tu antojo, no había en ningún lado”.

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La historia continuó cuando Cande Molfese recibió las facturas y comenzó a decidir cuál probar primero. “¡No, gordi, no! ¡Esa de pastelera! Ay, no sé cuál quiero. Voy a comer esta”, expresó mientras revisaba las opciones que le habían llevado.