Pamela David se quebró en PH, Podemos Hablar al hablar de las críticas que recibió a lo largo de su carrera periodística y de los prejuicios que todavía pesan sobre su imagen. La conductora no pudo contener las lágrimas cuando Analía Franchín destacó que ser considerada una mujer sexy no debería opacar su trabajo.

Visiblemente emocionada, Pamela reconoció que las palabras de su compañera tocaron una fibra sensible. “Pensé que lo había superado y que no me importaba el qué dirán, pero duele tanto”, confesó. Aunque intenta mostrarse fuerte frente a los comentarios que recibe en redes sociales, admitió que todavía le afectan las opiniones de quienes cuestionan su profesionalismo sin tener en cuenta el esfuerzo que puso en cada proyecto.

La conductora aseguró que siempre se tomó su trabajo con mucha responsabilidad y que esa exigencia también forma parte de su personalidad. “Me tomo todo muy en serio y quiero que todo sea perfecto”, explicó. También habló de la importancia que tienen sus afectos en su vida y se definió como una persona muy presente para sus hijos, su marido, sus hermanos, sus amigos y el resto de su familia.

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EL DOLOR DE PAMELA DAVID POR LOS PREJUICIOS SOBRE SU IMAGEN

En medio de la charla, Pamela se preguntó por qué a veces resulta tan difícil que el público vea todo lo que existe detrás de su imagen. “¿Por qué no pueden ver lo que hay?”, planteó. Y recordó que uno de los momentos en los que más muestras de cariño recibió fue cuando murió su hermano. “No quiero tener que pasar por momentos tristes para que la gente te diga cosas lindas”, lamentó.

La conductora también se refirió a la exposición que implica trabajar en televisión y a la necesidad de demostrar permanentemente que está preparada para ocupar ese lugar. Reconoció que su aspecto físico le abrió algunas puertas, pero también sostuvo que tuvo que luchar contra los prejuicios. “Por lo linda desde que nací, y no voy a renegar de eso, porque me abrió muchas puertas también, pero tener que demostrar que no soy solo un par de te...”, expresó.

Finalmente, Pamela reconoció que todavía no encontró la manera de hacer las paces con todo lo que implica la exposición pública. Incluso habló de los cuestionamientos relacionados con su vida personal y su marido, y admitió: “Eso sí me duele porque yo lo sigo eligiendo, sigue siendo mi familia y trabajamos de lo mismo”. Y cerró con una frase que resumió su estado emocional: “No sé, es difícil. Es complejo. No lo tengo resuelto”.

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