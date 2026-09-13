Dani La Chepi sorprendió en mayo de este año al hablar públicamente sobre su vida sentimental y ponerle fin a las especulaciones en torno a su relación. La influencer contó que mantiene una pareja abierta con su novio, a quien decidió llamar “Julián” para preservar su verdadera identidad.

“Por mi parte después de las últimas experiencias, no creo en la fidelidad, la verdad que no. Entonces, decidimos blanquear y decir: ‘Ok, tengamos una pareja abierta’”, contó en sus redes sociales, para despejar todo tipo de dudas.

A su vez, explicó por qué mantiene en reserva el nombre de su pareja. “Él es paseador de perros, decidí no decir el nombre. Digo que se llama Julián, pero no se llama así. Es que lo conocen todos en zona norte”, contó.

Dani La Chepi

DANI LA CHEPI HABLÓ DE SU RELACIÓN ABIERTA

Ahora, Dani La Chepi profundizó sobre el tema durante una entrevista en Storytime, el ciclo de Bondi Live, donde Nazarena Vélez quiso conocer cómo surgió el acuerdo entre ambos. “¿Cómo se plantea eso?“, quiso saber la conductora.

La respuesta de Dani fue contundente: “Sí, se blanqueó. Porque me cagaron tanto, como a La Joaqui... viste que algunos con el verso de “a vos te amo, son cosas que necesitamos’. Como que somos animales.... ¡Dale, dejá de joder! Me recagaste".

Entonces, Dani explicó cuáles son las reglas que acordó con su novio y dejó en claro que para ella lo fundamental es que exista respeto y cuidado. “¿Querés hacer alguna, Julián? Si vos querés y te sale, tenés la necesidad de darle a la dueña de un perro—él es paseador de perros—, vas a entrenar al bulldog y te sale ella vestida de chihuahua y te copa... Mientras vos te cuides, yo no me entere, pero me respetes, que no me vayas a traer un bichito acá y toda esa cosa, no me lo digas, hacelo", explicó.

Dani La Chepi habló de su pareja abierta (Video: Bondi Live)

La conductora también reveló que el acuerdo no existió desde el comienzo de la relación. “¿Eso se planteó desde el primer día?“, quiso saber Nazarena. “No. Desde el quinto”, contestó Dani, entre risas. Alejandra Maglietti, también integrante del programa, quiso saber si la influencer prefería enterarse de las relaciones que pudiera tener su pareja por fuera del vínculo.

“No, no me lo va a contar, no me lo va a refregar. Ahora hay acuerdo, decís: ‘si vas a ir, después mañana vas al cine, después lo llevás al nenito a pasear y... ya tenés una relación, hermano’”, dijo y agregó: “¡Y mis amigas tienen pene!“.

Finalmente, Barbie Vélez le preguntó si alguna vez había sentido curiosidad por saber si su novio había estado con otra persona desde que establecieron las reglas de la relación. “No, nunca le pregunté, no quise saber. Y si le pregunto me va a decir que no si yo le estoy diciendo que no me lo diga”, respondió Dani.