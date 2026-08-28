Después de una temporada intensa en los escenarios, Dani La Chepi anunció su regreso al teatro con un nuevo unipersonal y una gira nacional que la llevará por distintas ciudades del país y Montevideo.

Sexy y Atrevida es la propuesta que mezcla humor, personajes y mucha improvisación, promete funciones únicas donde el público se convierte en protagonista.

El espectáculo recupera el sello que hizo popular a la artista: relatos de la vida cotidiana, exageraciones desopilantes y personajes que reflejan situaciones con las que cualquiera puede identificarse.

Dani la Chepi.

Pero esta vez, la interacción con la platea y la improvisación ocupan un lugar central, haciendo que cada noche sea diferente y que lo inesperado tenga su espacio en escena.

Una gira federal con funciones en septiembre, octubre y noviembre

La gira de Dani La Chepi arranca el 11 de septiembre en La Plata y recorrerá más de 20 ciudades, incluyendo CABA, Rosario, Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucumán y Montevideo, entre otras. Las funciones se extenderán hasta fines de noviembre, con fechas confirmadas en teatros de todo el país.

Dani la Chepi.

El show está dirigido por Noralih Gago, con libro de Gago y Daniela Viaggiamari (Dani La Chepi), y producción general de Gustavo Ferrari y ROMA Produce. La puesta combina monólogos, personajes y juegos de improvisación, en un formato pensado para mantener el vínculo directo con la platea y generar una experiencia de humor compartida y descontracturada.

El público, protagonista de cada función

Uno de los puntos fuertes del nuevo unipersonal es la participación activa del público. La improvisación y la interacción permiten que cada función tome un rumbo distinto, incorporando lo que sucede en la sala al espectáculo y generando momentos únicos e irrepetibles. Así, no hay dos noches iguales: la platea también juega y se suma a la experiencia.

La propuesta busca trasladar al teatro la espontaneidad que caracteriza a Dani La Chepi, apostando por el contacto directo con sus seguidores y el reencuentro con quienes la acompañan desde hace años, además de sumar nuevos espectadores en cada ciudad.