Después de una temporada intensa en los escenarios, Dani La Chepi anunció su regreso al teatro con un nuevo unipersonal y una gira nacional que la llevará por distintas ciudades del país y Montevideo.
Sexy y Atrevida es la propuesta que mezcla humor, personajes y mucha improvisación, promete funciones únicas donde el público se convierte en protagonista.
ENTREVISTA DE ARCHIVO
El espectáculo recupera el sello que hizo popular a la artista: relatos de la vida cotidiana, exageraciones desopilantes y personajes que reflejan situaciones con las que cualquiera puede identificarse.
Pero esta vez, la interacción con la platea y la improvisación ocupan un lugar central, haciendo que cada noche sea diferente y que lo inesperado tenga su espacio en escena.
Una gira federal con funciones en septiembre, octubre y noviembre
La gira de Dani La Chepi arranca el 11 de septiembre en La Plata y recorrerá más de 20 ciudades, incluyendo CABA, Rosario, Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucumán y Montevideo, entre otras. Las funciones se extenderán hasta fines de noviembre, con fechas confirmadas en teatros de todo el país.
El show está dirigido por Noralih Gago, con libro de Gago y Daniela Viaggiamari (Dani La Chepi), y producción general de Gustavo Ferrari y ROMA Produce. La puesta combina monólogos, personajes y juegos de improvisación, en un formato pensado para mantener el vínculo directo con la platea y generar una experiencia de humor compartida y descontracturada.
El público, protagonista de cada función
Uno de los puntos fuertes del nuevo unipersonal es la participación activa del público. La improvisación y la interacción permiten que cada función tome un rumbo distinto, incorporando lo que sucede en la sala al espectáculo y generando momentos únicos e irrepetibles. Así, no hay dos noches iguales: la platea también juega y se suma a la experiencia.
La propuesta busca trasladar al teatro la espontaneidad que caracteriza a Dani La Chepi, apostando por el contacto directo con sus seguidores y el reencuentro con quienes la acompañan desde hace años, además de sumar nuevos espectadores en cada ciudad.