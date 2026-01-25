En las últimas horas, Dani La Chepi hizo un curioso posteo: tenía un papel ensangrentado en el orificio nasal derecho.

Fiel a su estilo y sentido del humor, no dejó la publicación ahí, sino que realizó otra para explicar qué había pasado.

En la siguiente historia, la actriz relató que desde la producción de “Papá por siempre”, la obra que protagoniza junto a Campi, le pidieron que se arreglara las uñas para estar en línea con el personaje que interpreta.

Dani La Chepi se mostró ensangrentada: “Bastante pelotud…” | Créditos: Instagram @danilachepi

EL ACCIDENTE DE DANI LA CHEPI

En esa historia, La Chepi explicó que se hizo uñas esculpidas, algo a lo que no está acostumbrada.

“Dormía, se ve que le entré a dar (con un gesto del dedo en la nariz) y le entré hasta el lagrimal y me sangró la nariz”, confesó con gracia.