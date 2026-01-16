Quienes vieron Papá por siempre con Robin Williams allá por 1993 cuando se lanzó en los cines tendrán la oportunidad de redescubrir la película en forma de musical, y quizá se den cuenta de que el tono de comedia matizó el drama que ahora protagonizarán Martín Campilongo y Daniela Viaggiamari.

Desde el escenario del Teatro Liceo, los entrañables Campi y Dani la Chepi conversaron con Ciudad sobre la profundidad del texto que les toca encarar, sobre sus vidas como padres y los achaques de salud que sobrellevan antes del gran debut del viernes 16 de enero.

-Dani, ¿cómo estás de salud después de la internación por cólicos renales?

-Yo toda piedra que se me pone en el camino te la revoleo, pero de una manera... Capaz que me quiebro el pie, no me lo llego a quebrar, me lo esguinzo, pero siempre para adelante. Ahí están las piedras, pero no me quemés. Están ahí, tranquilas, estamos bien.

Dani la Chepi en Papá por Siempre, el musical.

-Campi, ¿dejaste el cigarrillo y algunos dientes en el camino?

-Sí. (risas).

Dani: -Ja, ja, ja.

Campi: -Dejé el cigarrillo cuando me vienen con esta propuesta porque no me la iba a bancar. Bailar, cantar y fumar era mucho. Al día siguiente que me propusieron, el 25 de abril fue increíble porque dejé de fumar.

-¿Qué pasó con la dentadura?

-Bruxo (N del R: apretar los dientes de forma sostenida) de los nervios, por no fumar... Y sí, me volé un par de dientes

Campi: -Sin los dientes, pero llego.

Dani: -Sí, sí, llegamos. Con piedra, sin piedra, pero vamos a estar acá.

Martín Campi Campilongo en Papá por Siempre, el musical.

-Campi, aceptaste esta obra, pero antes tenías un proyecto muy lindo que te había propuesto un amigo. ¿En qué proyectos te postulaste, no quedaste, o rechazaste, y después te lamentaste de no participar?

-Ninguno. Todo lo que tuvo que haber pasado sucedió. Lo que no, no sucedió. Yo estoy re contento con quien soy, ni me arrepiento, ni digo: “Debería haber...” Nada. Esto es lo que lo mejor que pudo haber pasado en mi vida.

-¿A vos, Dani, te pasó algo parecido?

-Yo no lo puedo creer. Cayeron tres cosas. Tommy Pashkus, que es mi representante, me dijo: “tenemos esto, esto y esto”. Y la verdad que los otros proyectos eran mucho más cómodos para mí. Me llevaban muchísimo menos esfuerzo.

Campi y Dani la Chepi, compinches antes del debut de Papá por Siempre.

Campi: -¡Basta de comodidad en tu vida!

Dani: -Ah, sí, como si fuese cómoda mi vida... Y mi representante me pregunta: “¿qué sentís?“. Y le respondí: ”Que allá voy a ganar mucha plata", ja, ja.

Campi: -¿En esta obra?

Dani: -No, ja, ja. En la otra. Pero siento que necesito hacer un desafío, que no me quiero ir sin decir: “me eligieron”. Vine con la peor de las ondas, tipo, Marcela Tinayre. No es que viene mala onda, pero dije: “no, ni en pedo quedo. Nunca hice comedia musical”. Hago mi show con todo separadito.

Dani La Chepi

-¿Cómo llegaste entonces?

Dani: -Después de 25 audiciones con el pobre Campi, que estaba ahí con los postulantes me llamaron y me dijeron: “Te eligieron”. Ahí Tommy me preguntó: “¿qué sentís?“. Y admití: Y no, raro. Ahí Pashkus me aclaró: ”Mirá que es todo el verano, que son muchas horas, es un desafío.... O sea, ya está.

-En la vida real también sos papá por siempre de Emma (18) y Francesca Campilongo (13), y conviviendo con Isabella (23) y Santino (21) que son solo de Denise Dumas, pero ya estarán desplegando las alas...

Campi: - Siguen todos en casa con 48 años que tienen. Sí... No se van porque están muy cómodos. Ahora que la adolescencia se extendió hasta los 60 años, ja. Entonces, le estamos poniendo todo el cuerpo, con mi mujer. Tenemos a los chicos en casa por un rato más.

Campi junto a Denise Dumas y sus hijas / Fuente: Instagram

-A vos, Dani ¿te toca de cerca este personaje?

Dani: -Re. Todo el tiempo.

-¿Llorás en algún momento vos?

Dani: -... (Mirada pícara)

Campi: -En el escenario llora sin parar. No retiene líquido Ni un segundo.

Campi y Dani la Chepi se chicanearon antes del debut de Papá por Siempre.

Dani: -Ay, no lo podía decir. Sí... Lloro... De hecho, ya bajé dos kilos y no quería bajar el peso. Y no es por las corridas, porque las corridas las tiene claramente Campi en toda la obra.

-¿Te sensibilizás mucho?

Dani: -Sí. No puedo puedo parar... O sea, me meto tanto en el personaje... Me imagino a una madre ahí en la platea diciendo: “Ojalá que me pase lo que le está pasando a Miranda, de que Daniel trata de hacer todo lo posible para estar con sus hijos”. Me pasa que me indigno.

Dani la Chepi con Campi antes del debut de Papá por Siempre.

-Muy fuerte...

Dani: -En otras partes porque digo: “Sí, ok, esto también nos pasa a las madres”. Yo no paro de llorar. O sea... Hablamos con maquillaje por el tema y me dicen: “vamos a poner esto y aquello”. Pero de golpe me estoy cag... de la risa con los chicos, con Campi.

-¿Por lo chistoso?

Dani: -Lo vi a Campi en varias producciones. En la docuserie de Fito Páez, que lo descubrimos como actor de drama, más allá de que él tiene un carrerón desde chico, y te hace llorar como una conch... O sea, hasta mi hija que tiene 12 años decía: “lo que no me gustó es que lloré un poco cuando él va al juicio”. Vino también una amiga y dijo: “Ojalá mi papá se disfrazara de cualquier cosa para estar conmigo”.

Dani la Chepi con Isabella, su hija. (Foto: @danilachepi)

-Es una obra muy completa...

Campi: -Es divina, es para toda la familia. Y empatizás con todos los personajes. Tanto el papá como la mamá, porque es una pareja que se divorcia, y tiene una adaptación buenísima que hizo Macarena Del Mastro. Una dirección de Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero, donde no te podés parar en un lugar de la vereda.

-Claro...

-Vos entendés a los dos. Los dos tienen razón. Está buenísimo porque en la vida es así.

Poster de "Papa por siempre" con Campi y Dani La Chepi (Foto: Instagram @campiobra)

-Campi, ¿es verdad que tenés miedo de en algún momento Denise tome una decisión parecida a la que toma Miranda y te deje?

Campi: -Sí. Que se despierte a la madrugada, prenda el velador, me vea durmiendo y diga: “ya está, no puedo estar con este tipo babeando, pelado, gordo”. Porque yo de día más o menos lo disimulo. Bajo las luces... Pero de noche y durmiendo estoy con la guardia baja.

Campi y Denise Dumas en el estreno de Agustín 'Soy Rada' Aristarán (Foto: Movilpress).

Dani: -Es que Denise es de cera. No envejece. Nosotros vamos para atrás.

Campi: Nosotros hacemos lo que podemos. Vos sos hermosa. Yo hago lo que puedo.

Dani: Los pelados son los más.

Campi y Dani la Chepi intercambiaron halagos sobre el escenario del teatro Liceo.

Campi: -Ella es rubia de ojos celestes, mirala. Es de manual.

Dani: -Yo me comí todos, pelados pelado (N del R: humildes).

-Dani, ¿seguís con el paseador de perros?

Dani: -Seguímos paseando perros.

Julián, el novio de Dani la Chepi.

-¿Lo seguís ocultando?

Dani: -No lo oculto. Aparece capaz que en una foto de un cumpleaños de la nena, pero no. A él no le importa. Él pasea perros, los baña, es entrenador de perritos. Ama a mis perritos. Ama a esta perra (risas)... Ama a mi hija, es buen pibe.

-¿Es lo que necesitás?

Dani:-Yo digo que es una cierta edad, que es la que estoy teniendo, uno necesita un compañero o una compañera. Y nosotros somos compañeros.

-¿Como en la obra?

Dani:-En esta obra pasa eso, que ellos funcionaban, eran compañeros. Pero en un momento se rompió... Y bueno. No te lo voy a contar porque me está mirando el productor. Florencia Bertotti me está diciendo que me calle.

-Campi, ¿qué me podés decir De Giovanna Diotto Callejón?

Campi: -Que es mi compañera. Es maravillosa. Todo el elenco de los niños que tenemos son profesionalísimos, son geniales. Tienen algo los chicos, como Giovanna, que es que tienen el juego a flor de piel, y es lo que un actor no tiene que perder a lo largo de su vida. Pero que vamos perdiendo. Los chicos son chicos, lo tienen a flor de piel, y vienen a jugar. Entonces sale todo perfecto.

Campi disfrazado de niñera invita a ver Papá por Siempre

Bajo la producción de Florencia Bertotti y dirección de Ariel Del Mastro, el clásico del cine cuenta además con las actuaciones estelares de Albana Fuentes y Pablo Albella.

Papá por siempre estará en el teatro Liceo de martes a domingo, con doble función los viernes y sábados.