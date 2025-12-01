En una mañana electrizante, Moria Casán protagonizó otro de esos momentos que sólo ella puede lograr en la TV.

Durante una entrevista a Martín Campilongo (Campi) en su nuevo ciclo matutino, la diva sacó a relucir su humor filoso y sin filtro al preguntarle, sin vueltas, por “el cuentito del monito y la jirafa”, una supuesta metáfora íntima que dejó al actor completamente descolocado.

Todo comenzó cuando Moria deslizó que “en la horizontalidad no hay nada que ocultar”, y lanzó sin anestesia: “Ahí te habrás hecho el cuento del monito y la jirafa. Escuchame, a la mañana este chico chupando pato… me muero”.

Poster de "Papa por siempre" con Campi y Dani La Chepi (Foto: Instagram @campiobra)

Entre risas, la conductora insistió en que Campi explicara el famoso “cuento”, pero él prefirió esquivar el detalle: “No sé cuál es el monito… hay que contarlo bien y es medio verdad y picante”, dijo, evidenciando su incomodidad.

Campi, inhibido por primera vez al aire

Lo que parecía un simple chiste se transformó en un insólito episodio cuando el actor admitió que estaba “inhibido en cámara”.

Moria, lejos de bajar el tono, responsabilizó en broma a Pablo Codevila, director del canal y presente en el estudio: “La fantasía de Codevila, basta. Me inhibe Codevila, no me dice nada… solo me pregunta si necesito algo”, disparó.

Denise Dumas y Campi en el estreno de La Función que Sale Mal (Foto: Movilpress).

La conductora, que transita su tercera semana al frente del programa, celebró la química que lograron en las mañanas junto a su equipo.

Moria incluso confesó que vive un “jet lag” profesional por haber cambiado sus horarios de teatro para adaptarse al vivo de las 9:00: “Estoy desvirgándome de la mañana porque nunca en mi vida hice mañana. Pero es placer, placer, placer”, afirmó.

El debate sobre el “mañanero” y la confesión de Campi

Fiel a su estilo, Moria volvió a la carga con otro tema hot: “Bueno, hablando de mañanero… mañanero sí o no, ¿cómo viene tu libido, baby?”. Campi, entre risas, lo negó por completo: “No, mañanero no. Si fuera mañanero me encontraría desnudo… con la luz apagada”.

De inmediato, explicó que su ritmo nocturno de teatro lo aleja de los madrugones románticos: “Somos gente de teatro, vivimos de noche. A la mañana estamos en otro planeta”, justificó.

Moria, entre la televisión, el teatro y la intuición

Sobre el final, la diva reveló que su nuevo horario televisivo llegó por sorpresa y que, de alguna manera, ya lo estaba anticipando: “Me estaba despertando sola a las 6 o 7 sin saber que iba a hacer tele. Estaba preparándome para esto, como buena bruja blanca que soy”, lanzó.

Moria confirmó además que regresará al teatro el 3 de enero, mientras continúa disfrutando de una temporada “espectacular”.