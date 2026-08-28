Lo que Mariana Muzlera habría amagado con decirle a Yanina Latorre parece haberselo confesado a Daniel Ambrosino, ya que el periodista logró el testmonio de la mamá de Tini Stoessel en medio del escándalo.
“Es el mejor papá del mundo y como profesional no creo que haya otro igual”, leyó el periodista de Intrusos el mensaje que recibió del productor artístico.
Entonces, Mariana defendió a Alejandro, su exmarido: “No existe un tipo más honesto. Es un tipo impecable, con valores, ética y moral indiscutibles”.
“Lo digo yo que lo conozco desde los 17 años”, remató Mariana Muzlera.
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