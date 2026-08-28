La llamada en vivo de Mariana Muzlera a Yanina Latorre en pleno escándalo mediático de Tini Stoessel con su papá generó suspicacias, y como Pepe Ochoa afirmó conocer el contenido de la breve charla, la conductora de SQP ubicó a su colega.

“Hay cizaña del que no tiene nada. El que no tiene una fuente, un dato y no conoce a nadie”, arrancó Yanina.

Entonces se jactó: “A mí Ángel me defendió, todos me defendieron”.

Pepe Ochoa en el cumpleaños de Ángel de Brito (Foto: Movilpress).

“Pepe dijo que me llamaba para putearme”, recordó indignada.

El conflicto de Yanina Latorre con Paula Varela

“Paula Varela dijo que me llamaban para desmentirte. Paula está recaliente con la filtración de ese audio, que a mí también me lo mandaron anoche. Pero lo aclaré con ella, no lo publiqué ni nada”, continuó.

“A mí me llamó y no llamó a otro. Empieza a haber la competencia. Pero teníamos un vínculo”, cerró Yanina Latorre destacando el viejo lazo con la mamá de Tini Stoessel.