Yanina Latorre reveló un inesperado capítulo del escándalo que rodea a Tini Stoessel y su familia. La conductora contó qué pasó después del incómodo momento que vivió en Sálvese Quen Pueda cuando Mariana Muzlera, la mamá de la cantante, la llamó mientras ella se encontraba en vivo.

En su programa radial de El Observador 107.9, Yanina relató cómo se produjo el contacto y aseguró que no mantenía comunicación con Mariana desde hace unos años: “Yo sé exactamente que desde 2024 que no cruzaba un mensaje con Mariana”, comenzó explicando, antes de detallar el insólito episodio que se produjo durante la transmisión.

Yanina contó que atendió porque estaba al aire y creyó que podía tratarse de una conversación normal: “Pónganse en mi lugar, los que hacemos televisión. Vos estás al aire, tocando un tema. Cuando me llamó, atendí”.

Foto: Captura de video de X (@@MundoFamososOk)

Además, explicó por qué jamás imaginó que la conversación pudiera escucharse públicamente: “Yo tengo una cucaracha puesta del lado derecho y tengo el micrófono del lado izquierdo. Yo no me podía poner el teléfono del lado derecho porque no la iba a escuchar”, explicó. y añadió: “Yo sinceramente nunca me imaginé que la voz de ella iba a salir al aire. Porque, de hecho, en el piso nadie se dio cuenta”.

Según relató Yanina, apenas atendió le aclaró a Mariana que se encontraba transmitiendo en vivo: “Le dije primero que estoy al aire. ‘¿Vos querés salir al aire?’. Y ella me dice: ‘Ay, no’”, contó.

La presentadora aseguró que percibió a Mariana particularmente afectada por toda la situación: “La voz de ella no era de caliente. Yo la sentí abatida. Yo la sentí triste”.

Tini Stoessel y su mamá Mariana Muzlera.

Pero el episodio no terminó con el corte. Mientras Yanina continuaba en vivo, Mariana le escribió por mensaje: “Cuando yo le corto, me escribe ella, mientras yo estaba al aire. No le iba a exponer. Y me pone: ‘Me sacaste al aire’”, contó.

Fue entonces cuando Yanina respondió y negó haber tenido intención de exponerla deliberadamente: “Le dije: ‘Mirá, reina. No, yo no soy traidora. Yo estoy trabajando. Estoy al aire, hablando de vos y de tu hija’”, relató.

“Cuando yo le corto, me escribe ella, mientras yo estaba al aire. No le iba a exponer. Y me pone: ‘Me sacaste al aire’”.

“Ella está en Miami, no tenía idea. Bueno, yo creo que no tenía idea. Estaba pasada totalmente. No me llamó ayer, nada. Ni me volvió a escribir. Tuvimos ese cruce”, agregó.

“A ver, lo único que me interesaba es que ya le quede claro que no es que la quise exponer y buscar mier...”, cerró, dejando en claro su postura.

“Le dije: ‘Mirá, reina. No, yo no soy traidora. Yo estoy trabajando. Estoy al aire, hablando de vos y de tu hija’”.

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EL DESCONSOLADO LLANTO DE MARINA CALABRÓ POR EL ESCÁNDALO DE TINI STOESSEL: EL MOTIVO

Marina Calabró protagonizó un momento de profunda emoción en vivo mientras analizaba el conflicto que atraviesa Tini Stoessel a raíz de la auditoría que la cantante habría encargado para revisar el manejo de su carrera y su patrimonio durante los años en los que estuvo bajo la administración de su padre, Alejandro Stoessel.

Durante la emisión de Primicias Ya, la conductora se mostró especialmente movilizada al reflexionar sobre lo que significa para una hija tomar una decisión semejante contra su propio padre: “Me imagino lo duro que debe ser para ella hacer lo que está haciendo. Se debe desgarrar por hacer esto”, expresó Marina, luego de que se hiciera referencia a las conclusiones de la auditoría, que plantearía, entre otras cuestiones, preocupación por el manejo del negocio y la necesidad de determinar si en el pasado pudo haber existido alguna irregularidad, de la cual Tini sería ajena.

Conmovida, Calabró profundizó en la situación: “¿Sabés lo que es para una hija encargar una auditoría a tu viejo? Y decir que tenés dudas de si no cometió ilícitos en el manejo de tu carrera y de tu guita”.

Foto: Captura (América)

Pero Marina también puso el foco en el otro lado de la historia y en el impacto que una situación de estas características puede tener para un padre: “¿Y sabés lo que es para un viejo? Ir a acostarse en la cama y no cerrar los ojos porque no sabés qué vas a hacer mañana. Porque en la heladera no tenés guita y porque no tenés un peso. Porque no tenés futuro, porque tus hijos crecen y no tienen lo que vos querés darle. Eso también es angustia. Eso es tristeza”, reflexionó.

Y dejó una contundente conclusión sobre el vínculo familiar: “Las dos partes forman parte de una familia. Y para eso está la familia. Están los fuertes y están los débiles”.

La charla tomó un giro inesperado cuando sus compañeros notaron que Marina se había emocionado hasta las lágrimas: “No quiero llorar. Recordar a mi viejo siempre es llorar”, aseguró Calabró, en referencia a su padre, Juan Carlos Calabró, quien murió en 2013.

Foto: Instagram: (@tinistoessel)

La presentadora explicó que todos los temas relacionados con los vínculos entre padres e hijas tienen un efecto especial en ella: “Lo que me pasa es que todos los temas que tienen que ver con padres e hijas me movilizan. Y también me dan como mucha impotencia y mucha bronca porque tengo una cosa de justiciera”, confesó.

En ese sentido, Marina cuestionó las dificultades que muchas veces atraviesan las personas para reclamar judicialmente aquello que consideran propio: “Hay cosas que me parecen tan obvias y tan evidentes. Y no puedo creer que sean tan difíciles de pelear en la Justicia. O que uno se tenga que calzar los guantes e ir a la Justicia para reclamar lo propio y lo obviamente propio. Entonces me da como esa bronca e impotencia por la impunidad de todo esto”, manifestó.

“Igualmente lo que les digo es emoción. Pero en el fondo es lindo. No es angustia, no es drama. Lloro porque soy así, sensiblona y llorona, ya me conocen”, siguió. Y cerró, firme con su postura: “Estoy del lado de Tini en esta historia. Nada más”.