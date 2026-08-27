El escándalo financiero que sacude a la familia de Tini Stoessel generó varios debates sobre el entorno de la cantante, y en ese marco, Mauricio D´Alessandro reveló que la cantante no es tan complaciente como parece, al punto de que “limpió” el círculo íntimo de Rodrigo de Paul.

En medio de las novedades sobre la transición que haría la familia de la cantante para permitirle controlar su patrimonio, Mauricio D´Alessandro reconoció en DDM que “Tini es brava de carácter”.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul (Foto: Instagram @tinistoessel)

“En la casa de De Paul había varios amigos que lo iban a visitar y Tini decía ‘A esta no, a esta sacala, esta no me gusta’”, dijo el abogado, que aseguró estar “del lado de la cantante”. “Yo soy ‘Tini, Tini, Tini’ desde el principio”, agregó el abogado.

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TINI STOESSEL LE “LIMPIÓ” LAS AMISTADES A RODRIGO DE PAUL: QUÉ PASÓ

Cuando Mariana Fabbiani le dio la razón a la cantante, creyendo que separar a De Paul de ciertas amistades masculinas que podrían influir negativamente en su carrera, D´Alessandro le aclaró que las excluidas eran solo “mujeres”.

“A mí no me gusta eso porque involucra a una amistad de mi conocimiento”, dijo D´Alessandro, que confirmó que Tini tenía una “lista negra” de amistades de De Paul. “Yo viví en varias comunidades de futbolistas y la verdad es que hizo muy bien Tini en sacarlas del medio”, acotó César Carozza.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul (Foto: Instagram @tinistoessel)

“Eso quería escuchar”, dijo Mariana Fabbiani, y agregó: “Ella entró para ordenar. Así como ahora está ordenando su economía, está ordenando también la casa”.

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