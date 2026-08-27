La explosión de puja de Tini Stoessel con sus padres por el control de su patrimonio devolvió a la escena las causas contra Mariana Muzlera, la mamá de Martina, quien salió a negar la información de Fernanda Iglesias había contado sobre los expedientes que le planteó su madrastra ciega.

En 2021, Mariana habría sacado ”95.000 dólares caja de seguridad del banco Macro”, que estaba a nombre del abuelo de Tini, que padecía alzhéimer, razón por María Cristina Chávez la cual la acusó de “hurto y defraudación de menores e incapaces”.

Por esa causa Muzlera fue sobreseída en la instancia penal por el cargo que negó, y la esposa del abuelo de Tini acudió al fuero civil porque necesita del dinero para un tratamiento médico. Dado que además “ronda los 80 años y es ciega”.

Los detalles de la demanda contra la mamá de Tini Stoessel.

Así es que en 2024 llegó la demanda por daños y perjuicios por el valor de 95.000 dólares, pero que a la vez fue extensiva al banco y a dos empleados.

Fernanda Iglesias.

Ahí, Iglesias reveló que Muzlera “pidió litigar sin gastos” porque dice que “no tiene ingresos”.

Con lo cual, ahora la justicia pidió que “se abra a prueba” para demostrar el daño que le habría causado Mariana Muzlera.

Qué dijo Mariana Muzlera

Sin embargo, el abogado de Mariana Muzlera invirtió los hechos.

Cómo es la demanda contra Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel.

“Lo único que sigue actualmente es una demanda contra Chaves por daños y perjuicios, por daño moral y por afectar el buen nombre de Mariana”, aseguró a TN.