En todos lados se comenta el escándalo alrededor de Tini por los aparentes manejos poco claros de su padre como apoderado, y en medio del silencio de la familia trascendió la autocrítica de Alejandro Stoessel.

“La sobreprotegimos demasiado y eso no le hizo bien”, es la frase que Rodrigo Lussich reprodujo en alusión al mea culpa de Alejandro.

“La dice él, y también la dice Mariana, la mamá”, completó el conductor de Intrusos.

Foto: Instagram: (@tinistoessel)

Reflexión que se conoce luego de que se supiera que hace casi cuatro meses Alejandro Stoessel dejó de ser su representante, y que Tini hiciera una auditoría de los 15 años de carrera profesional.

La coincidencia de los papás de Tini Stoessel tras el divorcio

“En eso coinciden los dos papás, aunque estén separados”, enfatizó.

Al final, Rodrigo Lussich explicó el sentir de Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel, el papá de Tini: “Creen que todos los problemas que tiene su hija, o que le adjudican, es porque la sobreprotegieron demasiado”.