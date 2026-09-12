Este 12 de septiembre, Juana Viale volvió a estar al frente de La Noche de Mirtha, el programa de su abuela, Mirtha Legrand, quien permanece internada desde el 4 de septiembre por un cuadro de bronquitis.

Para llevar tranquilidad a la audiencia, la conductora incluso hizo algunas humoradas sobre su abuela, quien ya quiere recibir el alta para retomar sus compromisos y salidas.

Juana Viale contó cómo está Mirtha Legrand tras ser internada por bronquitis (Captura eltrece)

Juana Viale contó cómo está Mirtha Legrand tras ser internada por bronquitis

“Estoy yo porque mi abuelita sigue en la clínica poniéndose de mil maravillas”, dijo Juana al comienzo del programa de eltrece.

Con picardía, Viale agregó: “Hay que retenerla a la señora porque ustedes saben cómo es. Es la señora eventera, ya estaría en todos lados. Entonces los médicos le dicen: ‘No, Chiquita, quedate un ratito’”.

“Está en la clínica y le mandamos un beso enorme. Abuela, estoy acá, poniendo todo el aguante, todo lo que puedo. Muchos besitos para vos”, comentó.

Y cerró, lista para iniciar una nueva emisión de La Noche de Mirtha: “Despreocúpense que está bárbara. Ya toma el té, tiene amigas. Está bárbara la abuela”.