La producción de Mirtha Legrand ya tiene todo listo para la mesaza de este fin de semana; si bien la Chiqui se volverá a ausentar debido a su internación, su nieta Juana será quién recibirá a sus invitados por ella en La Noche de Mirtha.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE CON LA CONDUCCIÓN DE JUANA VIALE

El sábado 12 de septiembre, Juana Viale marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la conductora estará sentada en esta edición junto al economista y exministro de Economía de Argentina, Hernán Lacunza.

Los invitados de Mirtha Legrand con la conducción de Juana del sábado 12 de septiembre (Foto: Instagram/@lamesazarg).

La mesa estará ocupada también en esta oportunidad por la reconocida cantante Gladys La Bomba Tucumán, el periodista y escritor argentino Osvaldo Bazán y el actor Luis Machín, quien recimentemente interpretó al odontólogo femicida Ricardo Barreda en la película.

LA SALUD DE MIRTHA LEGRAND: QUÉ DICE EL ÚLTIMO PARTE MÉDICO

El estado de salud de Mirtha Legrand volvió a ser noticia este viernes tras la difusión de un nuevo parte médico desde el Sanatorio Mater Dei. Aunque se esperaba que la conductora recibiera el alta en las próximas horas, el informe oficial confirmó que seguirá internada.

El nuevo parte médico de la salud de Mritha Legrand (Foto: captura de Sanatorio Mater Dei).

Según el comunicado, Legrand continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio que motivó su internación. El parte destaca que la diva está realizando actividades junto a su kinesiólogo y se mantiene atenta a sus rutinas personales. Además, recibe visitas de amigos y familiares, y agradece públicamente las muestras de afecto.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.