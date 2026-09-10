Mirtha Legrand estaría atravesando sus últimas horas de internación en la clínica Mater Dei de Palermo, según relató Mercedes Ninci en el programa La Mañana con Moria.

En el vivo, la periosta compartió una conversación que mantuvo con un médico de la institución, quien le confirmó que la conductora está “10 puntos” y que podría recibir el alta en las próximas horas.

La periodista detalló: “Le pregunté a un importantísimo médico de la institución, ‘¿cómo está Mirta?’, y me dice, ‘Mirta acá en Mater Dei está como en su casa, se va a ir cuando esté 10 puntos’, y le pregunto, ‘¿y cómo está Mirta ahora?’, me respondió ‘Está 10 puntos’″.

Durante la transmisión, Ninci mostró el lugar por donde suele salir la diva cada vez que recibe el alta médica. “Esta es la calle San Martín de Tours, esta es la salida de la cochera”, explicó la periodista, señalando el acceso habitual de la familia y allegados de Mirtha.

Por acá va a salir Mirtha tras ser dada de alta (Foto: captura de eltrece).

“Las otras veces que dieron de alta a Mirtha, salió por esta cochera, en auto, pero viste que ella es tan divina, tan atenta que se para a hablar con los cronistas, porque sabe que estamos hace muchas horas haciendo guardia”, agregó Ninci sobre la actitud de la conductora con la prensa.

MORIA CASÁN CONTÓ EL VÍNCULO ESPECIAL QUE TIENE CON MIRTHA LEGRAND

Moria Casán contó en su programa de eltrece una anécdota sobre su relación con Mirtha Legrand: “Le regalé una cartera que le gustó a Mirtha, a un sobre que tenía cuando fui a su mesa. Si a ella le gusta alguna cosa que tengo yo se lo regalo”.

“Ella también es muy generosa conmigo, me regaló un anillo divino también”, confesó la conductora de La Mañana con Moria, remarcando la generosidad de la Chiqui y la buena relación que mantienen desde hace años.

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