El 9 de septiembre, Luana Fernández fue eliminada de Gran Hermano Generación Dorada tras llegar a la instancia de semifinal. A minutos de abandonar la casa, Santiago del Moro fue al hueso y le hizo una pregunta sobre Yao Cabrera, con quien la joven trabajó durante la pandemia.
Cabrera fue condenado en 2024 a cuatro años de prisión por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral y reducción a la servidumbre. La causa se originó a partir de la denuncia de una editora que había trabajado para él en la denominada mansión “Wifi”, en Escobar.
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LA PREGUNTA DE SANTIAGO DEL MORO A LUANA FERNÁNDEZ POR YAO CABRERA
“¿Estás imputada en esa causa?”, le preguntó Santiago del Moro a Luana en el stream de Telefe, La Cumbre.
Con seriedad, la reciente eliminada respondió: “Por suerte no. Yo trabajé con él en pandemia”.
Entonces, el conductor explicó por qué decidió hacerle esa consulta apenas salió del reality, donde permaneció seis meses y medio aislada.
“Te lo pregunto porque se habló de vos y yo le conté a la gente que cuando ustedes entran a la casa se les pide un comprobante de antecedentes y no tenías”, explicó Del Moro.
Luana se despegó de la causa por la que fue condenado Yao Cabrera y explicó cuál había sido su vínculo laboral con él durante la pandemia.
“No, porque yo no tenía nada que ver. En pandemia yo no tenía trabajo y en Mansión Wifi, en Escobar, estábamos todos los influencers y hacíamos contenido. Antes de que pase eso yo me corrí. No estuve en ese quilombo”, afirmó.