El 9 de septiembre, Luana Fernández fue eliminada de Gran Hermano Generación Dorada tras llegar a la instancia de semifinal. A minutos de abandonar la casa, Santiago del Moro fue al hueso y le hizo una pregunta sobre Yao Cabrera, con quien la joven trabajó durante la pandemia.

Cabrera fue condenado en 2024 a cuatro años de prisión por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral y reducción a la servidumbre. La causa se originó a partir de la denuncia de una editora que había trabajado para él en la denominada mansión “Wifi”, en Escobar.

Video de stream La Cumbre, Telefe.

LA PREGUNTA DE SANTIAGO DEL MORO A LUANA FERNÁNDEZ POR YAO CABRERA

“¿Estás imputada en esa causa?”, le preguntó Santiago del Moro a Luana en el stream de Telefe, La Cumbre.

Con seriedad, la reciente eliminada respondió: “Por suerte no. Yo trabajé con él en pandemia”.

Entonces, el conductor explicó por qué decidió hacerle esa consulta apenas salió del reality, donde permaneció seis meses y medio aislada.

“Te lo pregunto porque se habló de vos y yo le conté a la gente que cuando ustedes entran a la casa se les pide un comprobante de antecedentes y no tenías”, explicó Del Moro.

Luana se despegó de la causa por la que fue condenado Yao Cabrera y explicó cuál había sido su vínculo laboral con él durante la pandemia.

“No, porque yo no tenía nada que ver. En pandemia yo no tenía trabajo y en Mansión Wifi, en Escobar, estábamos todos los influencers y hacíamos contenido. Antes de que pase eso yo me corrí. No estuve en ese quilombo”, afirmó.