Sandra Bullock y Nicole Kidman protagonizaron un desopilante momento durante la promoción de Hechizo de amor 2, la esperada continuación de la película estrenada en 1998. En una entrevista con Barbie Simons, las actrices conocieron un particular ritual popular argentino y su reacción rápidamente se volvió viral.

Todo ocurrió cuando la periodista decidió aprovechar la temática de magia y brujería de la película para contarles algunas de las creencias que circulan en la Argentina. “En Argentina nos tomamos la brujería muy seriamente”, les anticipó antes de explicarles en qué consiste la popularmente conocida como “agua de tanga”.

BARBIE SIMONS LES EXPLICÓ A SANDRA BULLOCK Y NICOLE KIDMAN QUÉ ES EL “AGUA DE TANGA”

Según relató la periodista durante la entrevista, la creencia popular indica que el ritual se utiliza como una suerte de “amarre” para conquistar a otra persona.

“Ponés la tanga en agua. Después vertés el agua y hacés que la persona —ella, él o quien sea— la tome. Así, esa persona se obsesiona con vos”, explicó ante la sorpresa de las estrellas de Hollywood.

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La descripción provocó desconcierto, pero Sandra Bullock fue quien lanzó la pregunta que terminó convirtiéndose en el momento más divertido de la charla: “¿Limpia o sucia?”.

Simons reaccionó inmediatamente y aclaró entre risas: “¡Limpia, limpia, por supuesto!”.

LA REACCIÓN QUE SE VOLVIÓ VIRAL EN REDES SOCIALES

La escena adquirió todavía más sentido por el motivo que reunió a las actrices: Bullock y Kidman volvieron a interpretar a Sally y Gillian Owens en Hechizo de amor 2, personajes estrechamente vinculados con la magia y los hechizos.

La periodista compartió un fragmento de la entrevista en sus redes sociales y la inesperada conversación comenzó a circular entre los usuarios. Las caras de desconcierto de las protagonistas y, especialmente, la pregunta sobre cómo debía estar la prenda terminaron llevándose todas las miradas.

De esta manera, en plena promoción de su regreso al universo de Hechizo de amor, las estrellas de Hollywood terminaron recibiendo una inesperada clase sobre uno de los rituales más curiosos de la cultura popular argentina.