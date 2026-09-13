Tamara Paganini sorprendió con una confesión íntima durante su paso por PH, Podemos Hablar. La ex Gran Hermano recordó una particular experiencia que vivió con un hombre con el que salía y reveló cuál fue el pedido más extraño que recibió durante un encuentro íntimo.

Todo comenzó cuando Paganini contó que tiene un particular rechazo por los pies. “Yo tengo un tema con los pies, no me gustan, me parecen la parte más fea del cuerpo”, explicó. Sin embargo, esa percepción no impidió que aceptara una propuesta que inicialmente le resultaba completamente desagradable: el hombre quería besarle y chuparle los pies.

Tamara Paganini (Foto: captura Telefe)

Al principio, Tamara no lograba entender qué podía encontrar de atractivo en esa situación. “No veía de qué manera yo me iba a calentar con el chabón, pero me insistía, me insistía”, recordó entre risas. Finalmente, decidió dejar de lado sus prejuicios y accedió a la propuesta, sin imaginar que la experiencia iba a terminar sorprendiéndola.

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LA CONFESIÓN DE TAMARA PAGANINI QUE SORPRENDIÓ A TODOS

“Y bueno, le dije que sí. Me pegó una chupada de pies”, relató Paganini ante la sorpresa de los integrantes del programa. Cuando le preguntaron si la experiencia le había gustado, no dudó en responder: “¡Me encantó!”. La confesión generó risas y sorpresa entre los presentes, que quisieron conocer más detalles sobre lo que había ocurrido.

Ante la pregunta de si había llegado al orgasmo solamente a partir de esa situación, Tamara aclaró que no, aunque reconoció que el momento le había resultado muy excitante. Con humor, incluso acompañó su relato con un gesto para explicar cómo había reaccionado durante el encuentro.

Tamara Paganini (Foto: captura Telefe)

Finalmente, Paganini admitió que lo que más la había sorprendido fue descubrir que algo que siempre le había generado rechazo podía provocarle una reacción completamente diferente. “Nunca imaginé que me iba a calentar tanto así”, concluyó, dejando una de las confesiones más llamativas de su paso por el programa.

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