Por más que Camila Homs hace tiempo que está distanciada de su padre, confesado por el propio Horacio Homs, en los últimos días se reactivó una causa penal que involucra al sindicalista y ahora la madre de los hijos de Rodrigo de Paul avisó que haría juicio a los periodistas que la vinculen.

“Camila está enojada, está indignada. No solamente ella sino también su familia, también su papá, Horacio”, afirmó Juan Etchegoyen.

Entonces enfatizó: “Va a iniciar acciones legales contra varios periodistas que están están hablando de esta situación judicial. Hay una lista de por lo menos ocho periodistas”.

Es que La Corte Suprema de Justicia revocó el sobreseimiento de Juan Pablo “Pata” Medina, ex secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) de La Plata.

Camila Homs. (Foto: @camihoms)

Ahí el panelista dijo: “En su momento el padre de Camila fue vinculado al Pata Medina”. En ese entramado en Tribunales hay plena prueba de que Horacio era el testaferro del Pata.

El periodista de Nuevo Día explicó: “Desde el entorno de Camila me dicen que esto es una operación para dañar la imagen de la familia, y que la persona más famosa de la familia es Camila, se la agarran con ella”.

La causa y sus derivaciones

Todo comenzó el jueves, cuando la Corte Suprema de Justicia revocó el sobreseimiento de Juan Pablo “Pata” Medina, ex secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) de La Plata. En ese entramado sindical.

El informe de Nicolás Wiñaski en WIF que enfureció a Camila Homs.

En este sentido, Nicolás Wiñazki había asegurado en recordó: “Horacio Homs había sido procesado, embargado y había ido preso por ser considerado testaferro del Pata Medina, a traves de una empresa de Catering”.

A partir de la decisión de la Corte, la situación de Camila Homs volvió a complicarse y “el llamado a indagatoria sería inminente”, según Wiñaski.

“Camila, su hermana Romina, y otras trece personas estaban imputadas por una causa por lavado de dinero que no fue investigada. Ninguna de las compras que realizó (en su momento) pudo ser acreditada por dinero de origen legal”.

“Incluso, según escuchas telefónicas la hermana de Romina le habría dicho a Horacio, su papá, que escondió la Ferrari”, cerró Wiñazki.