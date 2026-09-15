Luego de varios años de noviazgo con Lucas, Luana Fernández le puso punto final a su relación durante su paso por Gran Hermano Generación Dorada para darle rienda suelta a la pasión con su compañero Franco Zunino.

A menos de una semana de su eliminación, la influencer visitó LAM y confirmó que, antes de entrar al reality, mantenía una relación paralela con otro hombre, tal como había expuesto Lucas durante el polémico DAR (Derecho a réplica) de Gran Hermano.

Luana de Gran Hermano contó con qué famosos salió y sorprendió a todos en LAM

Por qué Luana Fernández tenía una relación paralela

“¿Tu novio ya te había perdonado muchas infidelidades?”, le preguntó Denise Dumas durante la entrevista.

Luana respondió de manera contundente: “Él se las mandó un montón de veces, por eso yo hice la mía”.

Con información sobre el pasado de la ex Gran Hermano, Fefe Bongiorno la interrumpió y la expuso: “¡Pará! Vos tenías una relación paralela”.

Luana asintió y explicó los motivos que la llevaron a involucrarse con otra persona.

“Sí, tenía una relación paralela. El estar con él era como estar con un ente. Yo estaba en la casa y no me daba ni bola, estaba todo el tiempo trabajando con la computadora o el celular”, contó.

Luego profundizó sobre cómo era la dinámica de la pareja: “Si viajábamos e íbamos a la playa, él se llevaba la computadora. Entonces, conocí a otra persona”, explicó con picardía durante su visita a LAM.

Actualmente, Luana Fernández está soltera luego de su salida de Gran Hermano Generación Dorada.