Mirtha Legrand recibió el alta médica este domingo 13 de septiembre, después de permanecer casi una semana internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de bronquitis. La conductora, de 99 años, había ingresado al centro de salud el lunes 7 de septiembre debido a un problema respiratorio de tipo bronquial y evolucionó favorablemente durante los días que permaneció bajo cuidado médico.

El comunicado del alta de Mirtha Legrand (Foto: Sanatorio Mater Dei)

La noticia fue confirmada a través de un parte médico oficial firmado por Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei. El comunicado informó que, a partir de ahora, Mirtha continuará con su recuperación en su domicilio y que la indicación médica apunta a que pueda retomar sus actividades habituales una vez que complete este proceso.

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En el documento difundido este domingo se detalló que la conductora continuará con el tratamiento y la recuperación en su casa. “A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”, indicó el parte médico, que también llevó tranquilidad sobre el estado de salud de la histórica conductora.

Durante los días previos al alta, distintas informaciones habían señalado que Mirtha evolucionaba favorablemente. La periodista Mercedes Ninci había contado que, de acuerdo con los profesionales que la atendían, la conductora se encontraba “espléndida” y que ya había cumplido cinco días de tratamiento con antibióticos, por lo que su salida del sanatorio era inminente.

Mirtha Legrand fue a ver la obra Sottovoce (Foto: prensa).

El sábado, además, un nuevo parte médico oficial había confirmado que Mirtha “continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio”, con la participación activa de su kinesiólogo. En ese momento, los médicos también habían señalado que se encontraba bajo seguimiento y que su evolución era positiva, a la espera de que pudiera continuar la recuperación fuera del sanatorio.

Finalmente, después de casi una semana de internación, Mirtha Legrand pudo regresar a su domicilio para continuar allí con su recuperación. El alta médica marca el cierre de esta etapa de atención en el Mater Dei, aunque deberá seguir las indicaciones de los especialistas antes de retomar plenamente sus actividades.

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