El estado de salud de Mirtha Legrand volvió a ser noticia este viernes tras la difusión de un nuevo parte médico desde el Sanatorio Mater Dei. Aunque se esperaba que la conductora recibiera el alta en las próximas horas, el informe oficial confirmó que seguirá internada.

Según el comunicado, Legrand continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio que motivó su internación. El parte destaca que la diva está realizando actividades junto a su kinesiólogo y se mantiene atenta a sus rutinas personales. Además, recibe visitas de amigos y familiares, y agradece públicamente las muestras de afecto.

El texto difundido por el Mater Dei señala: “La señora Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio con una participación activa de su kinesiólogo. Está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares”.

El nuevo parte médico de la salud de Mritha Legrand (Foto: captura de Sanatorio Mater Dei).

El parte también aclara que, salvo cambios inesperados, el próximo informe oficial se emitirá el lunes. Esto deja abierta la posibilidad de que el alta médica se concrete durante el fin de semana, aunque la decisión final quedará en manos del equipo médico.

CÓMO ATRAVIESA MIRTHA LEGRAND LA INTERNACIÓN Y QUÉ SE SABE SOBRE SU ALTA MÉDICA

Según informó Nancy Duré en el programa de eltrece, fuentes cercanas a la familia aseguraron que Mirtha se encuentra de buen ánimo y que incluso está “aburrida de estar ahí adentro”. Si bien algunos especulaban con una posible salida este viernes, el entorno prefiere ser cauto y esperar la evolución minuto a minuto.

Además, la panelista explicó que en el centro médico, la presencia de la prensa y el movimiento en la zona —donde también funciona un colegio— llevaron a que se busque preservar la tranquilidad de la paciente. Por eso, la estrategia sería informar oficialmente el lunes, aunque no se descarta que el alta pueda darse antes si los médicos lo consideran oportuno.

JUANA VIALE REEMPLAZARÁ A MIRTHA LEGRAND NUEVAMENTE EN LA NOCHE DE MIRTHA

Mientras Mirtha Legrand permanece internada, Juana Viale volverá a estar al frente de los dos programas durante el fin de semana. La familia y el equipo de producción aguardan la recuperación total de la diva para su regreso a la televisión.

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