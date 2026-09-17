La producción de Mirtha Legrand ya tiene todo listo para la mesaza de este fin de semana; la Chiqui volverá a ausentarse debido a su recuperación, y su nieta Juana será quién recibirá una vez más a sus invitados en La Noche de Mirtha.

Al igual que cada semana, las mesazas tendrán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

El sábado 19 de septiemnre, Juana Viale marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la conductora estará sentada en esta edición junto al actor Guillermo Pfening, quien recientemente estrenó Romeo y Ofelia.

Juana Repetto Por: Instagram juanarepettook

La mesa estará ocupada también en esta oportunidad por la actriz e influencer Juana Repetto, el cómico Álvaro Navia, la periodista Jésica Bossi y el Presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.

Álvaro Navia (Foto: redes sociales).

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

El domingo 20 de septiembre desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana al actor que protagoniza en la obra teatral Dribbling, Franco Masini, y a Jorge “Carna” Crivelli.

Franco Masini en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

También serán de la partida de este fin de semana en la mesaza de Juana la actriz Leonor Benedetto; la cantante Rochi Hernández y el cocinero Valentín Galdón Ritvo, creador de “Chef Sale”.

Leonor Benedetto (Foto: redes sociales). Por: @alepalaciosfoto

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