La salida de L-Gante de MasterChef Celebrity generó repercusiones y ahora fue su padre, Miguel Ángel Prosi, quien decidió hablar sobre lo ocurrido. Lejos de mostrarse sorprendido por la baja de su hijo, planteó una particular teoría sobre su participación en el reality.

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Prosi aseguró que desde un principio le había resultado llamativa la incorporación del cantante al programa debido a las exigencias que implica una competencia de estas características.

“Para mí todo esto es una movida de prensa del programa para tomar notoriedad porque para qué lo van a llevar. Para ver el arte culinario de Elián y era imposible que esté tantas horas grabando ahí, es imposible porque él es hiperactivo”, sostuvo.

EL PAPÁ DE L-GANTE HABLÓ DE LA SALIDA DE MASTERCHEF CELEBRITY

Según explicó Miguel, las extensas jornadas de grabación podían convertirse en un problema para la agenda profesional de su hijo. Incluso consideró que abandonar el ciclo de esta manera habría evitado que el artista tuviera que buscar otra alternativa para alejarse.

“A mí me parecía raro que esté y me llamaba la atención. La parte buena de esto es que él iba a hacer lo imposible para irse. Iba a quedar mal parado y mal visto y esta es una manera elegante de solucionarle el problema”, afirmó.

Prosi también cuestionó la estrategia del programa de mencionar diferentes figuras antes y durante la competencia. “Para mí la movida es que cuando dicen que puede llegar a ingresar fulano es una manera de darle notoriedad a lo que van a vender. El tema son todos los artistas que nombran”, expresó.

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Además, puso como ejemplo el caso de Pablo Lescano y remarcó las dificultades que pueden enfrentar los músicos para compatibilizar sus compromisos laborales con las grabaciones de un reality.

“Te proponen giras que tenés que cancelarlas si estás ahí. Vos pensá que Elián, con lo que gana en sus shows, no puede priorizar MasterChef”, aseguró.

LA FILOSA FRASE DEL PAPÁ DE L-GANTE SOBRE WANDA NARA

Sobre el final de la entrevista, Miguel Ángel Prosi también se refirió al vínculo de su hijo con Wanda Nara y dejó en claro que preferiría que ambos mantuvieran cierta distancia.

“De parte nuestra no nos gustaría que esté mucho con Wanda porque es más de lo mismo. ¿A dónde van a llegar? Pero termina en quilombo porque son los dos medio barrilete”, lanzó.

Finalmente, cerró su reflexión con una contundente comparación sobre la conductora: “Wanda es como el carbón: si no te quema, te ensucia”.